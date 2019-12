La transmission du VIH mère-enfant est au cœur des préoccupations des autorités maliennes et son partenaire ONU SIDA. Ils sont à pied d’œuvre pour porter assistance technique et financière afin de maintenir le rythme d’accélération et être au rendez-vous de fin 2020 pour l’atteinte des 3X 90 : dépistage, traitement et charge virale indétectable.

Et le mois de décembre consacré à la lutte contre le VIH au Mali est le moment idéal pour ces partenaires de lutte contre le VIH se battre campagne contre la pandémie avec un accent particulier mis sur la transmission de l’épidémie mère-enfant.

Aujourd’hui lundi 16 décembre 2019, le ministère de la santé et des affaires sociales en partenariat avec l’ONUSIDA ont procédé au lancement de la journée de mobilisation pour l’effectivité de l’implication leaders communautaires et jeunes dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et les hépatites virales B et C , c’était à l’ ASACO-SEKASSI de Sibribougou en commune IV du district de Bamako.

Selon le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Michel Hamala Sidibé, il est essentiel que chaque malien puisse connaître sa sérologie à l’ ASACO-SEKASSI de Sibribougou en commune IV du district de Bamako et que chaque malade puisse facilement accéder au traitement. La présente campagne vise surtout l’élimination de la transmission du VIH de la mère –enfant avec une intensification de communication sur la maladie. Atteindre toutes les femmes enceintes et tous les enfants afin d’assurer les soins et permettre une bonne prise en charge pédiatriques des enfants malades, est la stratégie de l’ONU SIDA et son partenaire de la santé pour l’atteinte des ODD et répondre au rendez-vous de 2020.

Il est plus que possible de vivre avec le VIH avec le dépistage précoce et le traitement et une prise en charge virale. Et l’on peut bien naître de parents affectés et vivre une vie sans VIH comme le témoigne Sanata Modibo Kané, une jeune fille née de parents souffrants du VIH.

Cette journée aurait donc servi a attiré les attentions sur l’importance du dépistage précoce et la transmission de la maladie mère-enfant, une préoccupation de la directrice pays de l’Onu –Sida Mme Ndimira Nsabimana. Les notabilités de la commune et Chefs du quartier, Soukalo Traoré et Dinéma Traoré au nom de leur population ont assuré s’impliquer dans la campagne.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

