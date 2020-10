L’amélioration du plateau technique de la santé au Mali : L’hôpital Gabriel Touré a un nouveau centre d’imagerie médicale et de radiologie

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de prise en charge des malades au Mali, le centre hospitalier universitaire de Gabriel Touré (CHU- Gabriel Touré) a été doté d’un nouveau centre d’imagerie médicale et de radiologie. L’inauguration a été faite par le ministre en charge du département, Dr Fanta Siby, le mardi 27 octobre 2020.

Dans le souci d’apaiser la souffrance des malades, le gouvernement du Mali a décidé de faire un investissement de près de 15 170 000 000 de FCFA dans la réhabilitation de plusieurs services du centre hospitalier et universitaire (CHU) Gabriel Touré de la polyclinique des armées de Kati et du CHU de Point G.

« Afin d’assurer l’accessibilité géographique et financière de l’ensemble des populations à des services sociaux et de santé de qualité, le gouvernement du Mali a fait du renforcement du système de santé une de ses préoccupations essentielles. En effet, malgré ces efforts, le système de santé fait face à de nombreux défis notamment la vétusté et inadaptation des infrastructures, l’insuffisance et obsolescence des équipements, l’insuffisance des ressources financières et humaines qualifiées. Ce centre réhabilité va contribuer à l’amélioration de la santé des populations maliennes. Nous invitons particulièrement le personnel de l’hôpital et les usagers à s’investir pour maintenir les installations fonctionnelles et attrayantes », a indiqué le ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Siby, lors de la cérémonie d’inauguration.

Selon elle, cette réhabilitation vise à poser les jalons d’un système performant pour renforcer les capacités du plateau technique à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Pour sa part, le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali, Mamadou Bachir M’Bodj a indiqué que « l’apport diagnostic et de suivi thérapeutique que va offrir ce matériel est d’une importance capitale dans la pratique médicale au quotidien. Il va contribuer à diminuer les délais d’attente pour accéder aux examens d’imagerie médicale et au diagnostic qui, on le sait, le plus tôt posé, le mieux pour assurer l’amélioration de l’état de santé des malades et leur guérison ».

Selon studio Tamani, ce centre d’imagerie et de radiologie entièrement réhabilité offre désormais tous les services relevant de l’imagerie médicale.

Car, selon lui, il est équipé d’appareils de dernière génération notamment : deux scanneurs numériques dont une de la série Go Now de 16 barrettes et une seconde de la Go All de 64 barrettes ; une table télécommandée numérique de fluoroscopie de la série Luminos Fusion ; une table de radiologie numérique Os-poumou de la série Multiselect Dr ; un mammographe numérique ; trois échographes de la série NX3 multisondes et multifonctionnelles ; un ensemble d’accessoires de production et de sauvegarde des résultats ainsi que de protection contre les rayons radiologiques.

A noter que ce nouveau centre d’imagerie médicale et de radiologie est une première étape de l’initiative du gouvernement malien avec un investissement de près de 5 059 464 299 de FCFA, uniquement pour l’hôpital Gabriel Touré.

Issa Djiguiba

