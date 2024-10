Le ministre de la Santé et du Développement Social, le Médecin Colonel Assa Badiallo TOURÉ, a procédé ce jeudi 31 octobre 2024, au lancement de la nouvelle subvention de GAVI pour le renforcement du Programme Elargi de Vaccination (PEV) qui couvre la période 2023- 2027.

En effet, le fonds GAVI intervient en réponse à la demande que le Mali a introduite pour le financement pluriannuel intégrant l’ensemble des soutiens disponibles dans le but de renforcer l’équité dans la vaccination des enfants.

Un financement qui vient à point nommé selon Mme le ministre de la Santé et du Développement Social pour le bien-être de la femme, de l’enfant et de la famille. Cette quête de bien-être s’explique par le fait que la vaccination est reconnue comme étant le meilleur moyen pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables. Saisissant l’occasion madame le ministre a remercié les partenaires au développement et les organisations de la société civile pour leur accompagnement dans l’amélioration de la santé au Mali. Elle a par ailleurs rassuré de l’exécution correcte de ce fonds.

Marquant les 25 ans de partenariat, le représentant de GAVI, Thierry Vincent, a révélé qu’au cours de ces années de collaboration, 242 milliards de FCFA ont été éjectés dans les programmes de santé au Mali. Ce qui prouve à suffisance, le partenariat solide qui s’est établi au fil des ans. L’objectif de la nouvelle subvention dit- il « est d’augmenter le taux de couverture sanitaire pour l’atteinte des objectifs à l’horizon 2030 ». Le principe de GAVI est de ne laisser aucun enfant de côté a-t- il conclu.

Une remise de chèque géant par le représentant de GAVI au Ministre de la Santé et du Développement Social a mis fin à la cérémonie de lancement de la nouvelle subvention.

