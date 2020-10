Lavage des mains au savon: au Mali, seulement 39% des ménages observent la mesure en milieu rural

A l’instar des autres pays, le Mali a célébré, ce jeudi 15 octobre, la Journée mondiale du Lavage des mains au savon. Le thème «L’hygiène des mains pour Tous» fait appel à l’implication de tous dans un contexte mondial marqué par la pandémie de Covid-19. Des ONG notamment Water Aid tentent de réduire la fracture hygiénique entre le milieu rural et urbain.

–Maliweb.net- Depuis 2008, le Mali a fait des progrès en matière de lavage des mains au savon. «Aujourd’hui le taux d’observance du lavage des mains au savon est de 52% de la population», se réjouit Sory Ibrahima Bouaré, Conseiller pour la santé et l’environnement de l’OMS au Mali. En milieu urbain, ce sont 70% des populations qui se lavent les mains au savon contre seulement 39% en milieu rural. «Le lavage est mains au savon est un geste simple mais compliqué», indique le directeur des programmes et plaidoyer de Water Aid Alassane Maïga. En vérité, explique-t-il, il existe plusieurs barrières notamment en milieu rural contre le lavage des mains au savon. Ainsi, il existe une superstition selon laquelle «quand on se lave la main au savon, on n’aura pas d’argent».

«Le vrai défi, c’est l’accès à l’eau potable», révèle Dounantié DAO, président de la Coalition Nationale- Campagne Internationale pour l’Eau Potable et l’Assainissement (CN-CIEPA). Dans un rapport publié en mars 2020, l’UNICEF a estimé que 40 % de la population mondiale, soit 3 milliards de personnes, «ne disposent pas d’installation pour se laver les mains avec de l’eau et du savon au domicile». Presque 75 % de ces populations sont dans les pays en voie de développement. Au Mali, Dounantié DAO estime qu’environ 6 millions de Maliens n’ont pas accès à l’eau potable donc exclus du lavage des mains au savon.

Les mains, vecteur de maladies

Bien se laver les mains est un geste barrière essentiel contre la Covid-19 mais toujours pas accessible à tous, selon l’ONU. 80% des microbes, indique Santé publique France, se transmettent par les mains soit par contact direct, soit en touchant des objets et des surfaces contaminées puis en portant la main au visage. Selon le Système Local d’Information Sanitaire (SLIS), il a été enregistré au Mali en 2019, 312 027 cas de diarrhées et 474 166 des cas d’infections respiratoires aiguës. Des chiffres qui pourraient chuter quand on sait que «le lavage des mains prévient 45% des maladies diarrhéiques comme le choléra et 50% des maladies respiratoires comme la pneumonie», assure Sory Ibrahima Bouaré.

«Le lavage des mains au savon réduit également la charge microbienne de plus de 90 %», informe l’OMS. Cela explique son importance dans la prévention des maladies infectieuses telles que la Covid19, les infections de la peau, certaines infections bactériennes, virales et parasitaires, la maladie à virus Ebola, la grippe, les fièvres hémorragiques, la poliomyélite, le trachome et les infections respiratoires aiguës.

«Il existe deux principaux défis à relever dans le cadre du lavage des mains au Mali », déclare Issaka Sangaré, responsable de la Communication et des Campagnes de Water Aid. Il faut faire en sorte que la mesure devienne une habitude chez les populations. Mais avant ça, explique Issaka Sangaré, il faut réduire les inégalités d’accès à l’eau potable. «Sans eau, on ne se lave pas les mains», conclut-il.

Mamadou TOGOLA/ Maliweb.net

Commentaires via Facebook :