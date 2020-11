L’institut d’ophtalmologie tropicale de l’Afrique (IOTA) : Un nouveau syndicat voit le jour

L’institut d’ophtalmologie tropicale de l’Afrique (IOTA) compte un nouveau syndicat, un syndicat dénommé le Comite Syndical de l’IOTA affilié à la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM). Son objectif est de soigner les multiples maux qui constituent des entraves à la bonne marche de la structure ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs afin de permettre à l’IOTA de renouer avec son glorieux passé. Le nouveau comité syndical de l’IOTA a été porté sur les fonds baptismaux, hier jeudi 05 Novembre 2020 au siège de la confédération syndicale des travailleurs du Mali, sous la houlette du secrétaire général de la CSTM, Hammadoun Amion Guindo, entouré par certains membres du Comité exécutif national et en présence du secrétaire général du Comité syndical de l’IOTA, Mahamadou Diallo.

Le secrétaire général de la Confédération Syndicale des travailleurs du Mali CSTM, Hammadoun Amion Guindo, a introduit qu’ils sont heureux de voir la famille de la CSTM grandir avec l’arrivée d’un nouveau syndicat et les a rassurés qu’ils mèneront le combat ensemble pour la satisfaction des revendications des travailleurs de l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique (IOTA). Il a tenu à faire la lumière sur les raisons qui les ont poussés à claquer les portes de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) et de créer en Décembre 1997 la CSTM avec en tête de liste le syndicalisme libre qui était une denrée rare au sein de l’UNTM. « Nous nous sommes toujours battus pour la cause des travailleurs du Mali même si les premiers pas n’ont pas été faciles à cause de l’hostilité dont nous avons toujours été victimes. Malgré tout, nous avons tenu bon et nous avons gagné plusieurs combats avec nos syndicats affiliés pour l’atténuation des conditions de vie des travailleurs du Mali »a-t-il rappelé. Le premier responsable de la CSTM a adoubé de conseils le secrétaire général du nouveau Comité syndical de l’IOTA, Mahamadou Diallo et les membres de son bureau de faire du code du travail, du statut général de la fonction publique du Mali et du code de prévoyance social leur livret de chevet. Guindo leur a dévoilé que le chemin sera parsemé d’embuches et qu’on essayera de les mettre les battons dans les roues pour faire foirer leur lutte syndicale mais qu’ils doivent s’armer d’abnégation pour les surmonter et de satisfaire les multiples revendications des travailleurs de l’IOTA. Mahamadou Diallo, le secrétaire général du Comité syndicale de l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique (IOTA) affilié à la CSTM, a indiqué qu’il dirige un bureau de 13 Membres tous engagés et prompts à aller au charbon pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de l’IOTA. Il a noté qu’ils ont rejoint la CSTM à cause de sa crédibilité et de sa stratégie de combat ainsi que et ses résultats reluisants glanés. Selon lui, son bureau se démarquera par sa persévérance et sa pugnacité et aura comme objectif de soigner les multiples maux qui constituent des entraves à la bonne marche de la structure afin de permettre à l’IOTA de renouer avec son glorieux passé.

Moussa Samba Diallo

