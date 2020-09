Lutte contre la COVID-19 : Le remède miracle du Mali a fait la preuve de son efficacité

Au moment où la course mondiale pour le vaccin contre la Covid-19 est lancée, le remède miracle du Mali, sans tambour, ni trompette, fait son chemin. En effet, le remède mis au point par le Dr Abdoulaye Dolo en partenariat avec le Pr Ousmane Koïta a fait la preuve de son efficacité. En témoigne le cas de ce patient admis à l’hôpital dans un état critique (il avait 42 degrés de fièvre) mais qui, après l’administration de la potion magique du Dr Dolo et du Pr Koïta, a retrouvé la santé quelques jours après. Il avait été testé positif à la Covid-19 par l’hôpital. Au nombre des patients guéris par le W-co (nom donné au médicament par le Dr Dolo et le Pr Koïta) figurent un médecin et des travailleurs de l’AMO.

Le W-co est beaucoup demandé par le public. Dr Abdoulaye Dolo dit en écouler une vingtaine par jour. Certains disent même qu’en plus de soigner la Covid19, le W-co traite une multitude d’affections connexes comme la toux et le paludisme, y compris dans sa forme grave. “Nous pouvons produire jusqu’à 300 flacons de W-co par jour”, confie Dr Dolo. Il affirme même qu’au moment où certains pays, surtout européens, parlent d’une seconde vague, lui et son partenaire, Pr Koïta, si on leur en donne les moyens, sont prêts à faire une production à grande échelle.

Rappelons que le W-co peut être administré en traitement à la fois préventif et curatif. Préventif à la dose d’un demi-verre à thé deux fois par jour, curatif à la dose d’un verre à thé, deux fois par jour.

Rappelons que le remède miracle du Mali fait son chemin au moment où la course au vaccin anti-covid-19 est lancée. Dans le starting-block, 5 candidats vaccins an phase trois. Il s’agit du vaccin Russe appelé Spoutnik qui doit être disponible en janvier 2021, de deux vaccins chinois, du vaccin américain et du vaccin anglais. Enfin, le remède miracle malien fait son chemin au moment où la Suisse aussi déclare qu’elle a un remède qui ressemble curieusement au remède malien : il est à la fois préventif et curatif, il empêche le virus de se dupliquer.

Boubacar SIDIBE Junior

