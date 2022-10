L’Amicale des femmes d’Orange Mali est investie dans la lutte contre le cancer. Et en ce mois d’octobre dédié à la lutte contre le cancer, elle n’a pas dérogée à sa tradition, en effet en partenariat avec le service de gynécologie notamment son 1er responsable le Pr Ibrahima Tékété, elle a animé une conférence de presse le vendredi 14 octobre 2022 au CHU-Gabriel Touré.

Le Cancer est un problème de santé publique dans le monde, et le cancer du col de l’utérus, le plus fréquent chez la femme est mortel. Toutefois, il n’est pas fatal si la maladie est vite détectée et prise en charge.

En 2020, le Mali enregistrait 2450 cas du cancer du col de l’utérus avec une fréquence de 26, 6% selon les autorités sanitaires. Si le cancer du col de l’utérus occupe le 1er rang des cancers féminins, il n’apparaît pas moins que d’un dépistage précoce des malades permet de sauver des vies d’où l’instance du dépistage précoce des cancers du col et du sein par les spécialistes de la santé. La présente conférence a donc été opportune pour ses organisateurs de rappeler les efforts consentis dans la lutte. Selon la présidente de l’Amicale des femmes d’Orange, Tessier Madina Dialli, en collaboration avec le Pr Tékété, leur projet a permis le dépistage de 65% des femmes. De plus, l‘Amicale a fourni également les hôpitaux en intrants de santé pour renforcer la lutte contre le cancer. A travers ses activités de sensibilisation, les femmes d’Orange Mali comptent relever le défi de 70% dans la lutte contre le cancer au Mali. Pour y parvenir, l’Amicale compte mobiliser le maximum de personnes sur le sujet, et elle prévoit d’organiser très prochainement en partenariat avec le ministère de la santé, les organisations féminines et associations sportives une grande marche contre les cancers du sein et du col. Des efforts qui renforcent le travail des spécialistes sanitaires. Pour le Pr Ibrahima Tékété, il est important d’informer les populations sur la maladie et d’intensifier la sensibilisation si l’on veut atteindre les 70% de couverture d’ici le 31 décembre 2022. D’ailleurs le programme week-end 70 consacré au dépistage du cancer du col de l’utérus s’inscrit dans ce sens. Le Pr Tékété invite également à ce que toutes les régions soient accompagnées dans la mise en œuvre du programme week-end 70. Pour se faire, il a invité la presse à plus d’implication dans la lutte à travers la vulgarisation de bonnes informations aux populations. Il est renchéri par le directeur de l’Office National de la Santé de la Reproduction, M. Ben Moulaye Idriss Haidara représentant le ministère de la santé qui invite également la presse à être un maillon dynamique de l’objectif visé par la lutte. « Je sollicite l’engagement de la presse à sensibiliser toutes les communautés à faire le dépistage du cancer du col de l’utérus. En plus de la stratégie fixe, il y a la stratégie mobile pour lutter contre cette maladie. Il s’agit de trouver les voies et moyens pour mettre fin au cancer du col de l’utérus au Mali. », a-t-il déclaré.

Soulignons que le dépistage du cancer du col de l’utérus concerne les femmes de 20 à 65 ans.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

