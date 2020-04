Pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus, les rues et les espaces du marché de Médine ont été désinfectées par les éléments de la Protection Civile et ses partenaires à savoir la MINUSMA, la Mairie du district, les acteurs du marché, la Direction générale de la santé, de Police Nationale, de la Gendarmerie, de la Garde Nationale et d’autres services qui s’occupent de la gestion du marché. Cette opération s’est tenue le mardi 7 Avril 2020.

Cette décontamination du marché de Médine ou Sougoukoura qui a pour objectif de lutter contre le coronavirus est menée par la Protection Civile et ses partenaires.

Après le grand marché, l’honneur revient au sougoukoura de bénéficier de cette opération. La salubrité et la propriété font parties des éléments essentielles de cette lutte et c’est dans cette optique que les plus hautes autorités de notre pays et ses partenaires ont pris leur bâton de pèlerin pour désinfecter les grands lieux de rassemblement de la capitale malienne.

Selon le Directeur Générale de la Protection Civile, M. Seydou Doumbia, le marché de Médine fait partie de ces grands lieux de rassemblement de nos populations « Nous sommes tous ensemble ce soir pour procéder à la désinfection du marché de Médine. Qui dit rassemblement dit risque de contamination et cette opération va s’entendre dans d’autres lieux du pays notamment dans d’autres marchés des autres communes, les auto-gares, les artères principales, les lieux de détention», a-t-il déclaré

Présent aux côtés de ces braves hommes et femmes, le patron du département de la sécurité et de la Protection Civile, le Gal de division Salif Traoré, ministre de la sécurité et de la Protection Civile était venu les encourager et les féliciter et il a profité de l’occasion a lancé un appel pressant à la population pour le respect des consignes données par les spécialistes de la santé. « Je suis venu les encourager, les féliciter et leurs montrer que nous sommes avec eux. Je demande à la population beaucoup plus de compréhension, le couvre-feu, le respect de la distance c’est pour leur propre bien et au-delà le bien de tout le monde car je me protège et que vous ne vous protégez pas, les efforts seront réduit en néants. Tout le monde des efforts en même temps et c’est comme ça nous allons nous sauver tous ensemble.», a expliqué le général Traoré.

Rappelons que cette décontamination des lieux consiste à empêcher la progression de la maladie à coronavirus dans notre pays.

Abdoulaye L. TRAORE

Source: La Priorité

