Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Réseau Democracy Tech Squad-Pool Bamako, en partenariat avec la société Proplus a fait un don de kits de protection aux transporteurs qui constituent un vecteur de sensibilisation pour le respect des mesures barrières contre le Covid-19. La cérémonie s’est déroulée le samedi 2 mai 2020, dans la cour de la Bourse du travail.

Souleymane Diallo dit Joli, secrétaire général de la coordination nationale des syndicats et associations des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali (CNSACCRM), composée de 22 comités affiliés à l’UNTM, a remercié et salué ce geste. Il sollicite auprès de ces donateurs, la continuité de ces gestes pour protéger encore plus la population.

“Nous allons joindre tous nos efforts pour le respect des gestes barrières contre cette pandémie. A chaque chauffeur, apprenti et client un masque“, a-t-il assuré. Avant d’inviter ces collaborateurs au respect des initiatives prises dans ce contexte sanitaire mondial et la bonne gestion des kits.

Pour Kalifa Abdoul Aziz Niang, directeur de la société Proplus, la lutte contre le Covid-19 nécessite une forte implication des transporteurs en communs. Car naturellement, il y a toujours une relation d’interactivité entre les apprentis, les chauffeurs et leurs clients. Il a sollicité auprès des transporteurs routiers, de placer ces kits de lavage dans des endroits appropriés pour que chacun d’entre eux puisse en bénéficier. Que cela soit au niveau des gars et autres regroupements.

M Niang, a précisé qu’ils vont travailler ensemble. Il a lancé un message à la population malienne d’observer les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. Parlant de sa société sise à Bamako, il dira que Proplus intervient dans le domaine de nettoyage industriel, de la pulvérisation et le nettoyage des façades.

Quant à Abdoulaye Angoïba, président du Réseau Democracy Tech Squad-Pool Bamako, il affirme que : “nous avons jugé nécessaire de jouer notre partition dans la lutte contre cette pandémie mondiale de Covid-19, qui continue de paralyser l’économie mondiale“. Selon lui, dans le cadre et dans la mesure où les transporteurs constituent un vecteur de sensibilisation et qu’ils constituent aussi une couche vulnérable, le Réseau Democracy Tech Squad-Pool Bamako, en partenariat avec la société Proplus ont conjugué leurs efforts pour faire ce don.

Il affirme aussi que ce geste sera un grand apport pour la population malienne pour briser la chaine de contamination de cette maladie. “La pandémie à Coronavirus est une réalité. Ça tue sans distinction de race, d’ethnie, de sexe. Respectons les consignes barrières“, a-t-il conclu.

Le réseau Democracy Tech Squad-Pool Bamako est une initiative de la fondation Tuwindi crée en 2015. Il mène des activités sur les réseaux sociaux et fait des campagnes digitales. L’objectif est de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains et le contrôle citoyen.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :