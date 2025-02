Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), en collaboration avec Catholic Relief Services (CRS), a organisé une conférence de presse ce mardi à Bamako. L’objectif était d’informer le public sur le lancement de la Subvention GC7 pour la lutte contre le paludisme, d’un montant de 55,65 milliards de FCFA (84,85 millions d’euros) provenant du Fonds mondial. La conférence s’est tenue sous l’égide de la Directrice du PNLP, le Médecin-Colonel Aïssata Koné.

Dans le cadre de cette lutte, le Mali a reçu du Fonds mondial une subvention de 55,65 milliards de FCFA. La Subvention GC7 (nom du projet), qui s’étend de janvier 2025 à décembre 2027, vise à renforcer la lutte contre le paludisme au Mali à travers des stratégies innovantes et une gestion plus efficace des ressources, avec l’ambition d’éliminer cette maladie d’ici 2030. Ce projet succède au programme NFM3 Malaria, qui, après trois ans d’exécution, a montré des résultats significatifs dans la lutte contre le paludisme.

La Subvention GC7 s’inscrit dans la continuité des efforts précédents, tout en apportant des innovations et des stratégies adaptées aux défis actuels. Elle met l’accent sur une meilleure couverture des populations vulnérables, une distribution plus efficace des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide (MII) et un renforcement des campagnes de Chimio-prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) pour les enfants de 3 à 59 mois, avec un accent particulier sur le traitement préventif intermittent.

Selon Dr Cheick Sidi Yaya Gassama, représentant du CRS, le projet GC7 a été conçu de manière inclusive et participative, sous la coordination du CCM (instance de coordination nationale), mécanisme en charge de la gestion des subventions du Fonds mondial au Mali. Il a ajouté : « Nous comptons sur vous (les hommes de médias) pour amplifier nos messages de sensibilisation et faire en sorte que chaque Malien se sente concerné par la lutte contre le paludisme et prenne les mesures nécessaires pour se protéger. »

Malgré les progrès accomplis, la lutte contre le paludisme est loin d’être terminée. « Le paludisme demeure un défi majeur de santé publique, et il est impératif de redoubler d’efforts pour atteindre nos objectifs », a souligné Dr Gassama, appelant à une sensibilisation renforcée de la population. Un appel que la Directrice du PNLP, le Médecin-colonel Aïssata Koné, a également réitéré. Elle a exprimé sa gratitude envers le Fonds mondial et le CRS pour leur soutien, insistant sur l’importance de la prévention par le test et la sensibilisation afin d’éliminer la maladie.

La Subvention GC7 couvre les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka, Taoudéni, ainsi que le district de Bamako.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

