Mali : l’UNICEF offre un lot de matériel d’une valeur de 269,80 millions de FCFA au ministère de la Santé

Dans le cadre du renforcement de la demande de vaccination et des services de santé, l’UNICEF a procédé, le jeudi 16 novembre, à la remise d’un important lot de matériel d’une valeur de 269,80 millions de FCFA au ministère de la santé et du développement social. C’était sous l’égide du Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du département de la santé.

Financé par l’UNICEF, cet important lot de matériel est composé de 50 ordinateurs et onduleurs, de 80 dictaphones et de 824 mégaphones pour un coût total de 269,80 millions de FCFA. Il entre dans le cadre de la promotion de la santé de la mère et de l’enfant et la prévention et les ripostes contre les différentes épidémies et pandémies et vise à contribuer à l’amélioration des conditions de travail des acteurs communautaires.

Plusieurs initiatives, à travers le plan signé entre le l’UNICEF et le gouvernement, ont contribué à renforcer la santé et le bien-être général des enfants et des populations. Cela a permis d’avoir des résultats considérables en matière de promotion des droits des enfants. Selon Dr Francine Kimanuka, cheffe de la santé et de survie de l’UNICEF au Mali, l’Institution onusienne a appuyé techniquement et financièrement les services de développement social à collaborer avec plusieurs groupes d’actions communautaires dont les radios de proximité, les Mama yeleen (des mères modèles), les leaders religieux et traditionnels, les associations de jeunes et des femmes, etc.

Ces acteurs ont été très efficaces sous l’encadrement des directions et des services locaux de développement social et de l’économie solidaire à travers tout le pays pour la promotion de l’immunisation complète des enfants et des pratiques qui sauvent leur vie. Ce matériel permet aux radios et plateformes communautaires ainsi qu’au CNIECS de renforcer l’engagement communautaire et la production et diffusion des émissions, spots et microprogrammes en lien avec la promotion des pratiques familiales essentielles y compris la vaccination.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo, a indiqué que le Mali a adopté une politique sur la santé communautaire, surtout en cette ère du numérique. Ce d’autant que la société a beaucoup changé. Il a insisté sur la communication pour le changement de comportement. La cérémonie a pris fin par la remise de matériel.

Abdrahamane SISSOKO

