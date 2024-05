Nomination de nouveaux DG de structures sanitaires : Un Spécialiste de la vue de haut niveau prend les rênes du CHU-IOTA

La session du Conseil des Ministres du mercredi, 8 mai a procédé à une vague de nomination de nouveaux Directeurs à la tête de plusieurs structures sanitaires parmi lesquelles le Centre Hospitalo-Universitaire- Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique (CHU-IOTA).

Cette vague de nomination fait suite, il y a quelques semaines, au limogeage de plusieurs responsables de structures sanitaires publiques cités dans l’affaire de détournements des fonds COVID. Leur remplacement n’a pas été automatique. Le gouvernement s’est donné le temps de dénicher les “oiseaux rares” pour les mettre à la direction de ces structures. C’est ainsi qu’il est heureusement tombé sur le Médecin-colonel major Adama Issaka Guindo qu’il a propulsé à la tête du CHU-IOTA.

Détermination et rigueur caractérisent ce “soldat de la vue”

Précédemment Directeur Général adjoint du CHU- IOTA, le médecin-Colonel-major Adama Issaka Guindo est un pur produit de l’École Nationale de Médecine et de Pharmacie, section médecine générale d’où il sortira en 1994 avec un diplôme de docteur en médecine. Ce diplôme lui ouvrira les portes de l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA) de Koulikoro pour une formation militaire avant de se spécialiser en Ophtalmologie en 2002. Déterminé et ambitieux, il ira renforcer ses capacités professionnelles à l’université Autonome de Barcelone (Espagne) en 2009. Puis, il suivra de nombreuses formations en chirurgie vitréo-rétinienne, chirurgie de la rétine, phacoémulsification, techniques de lutte contre le paludisme. Ces formations ont été faites en Afrique, Suisse, Chine et Inde. En outre, le colonel-major a suivi plusieurs stages de perfectionnement à Dakar (Sénégal), Rabat (Maroc), Barcelone (Espagne), et Lugano (Suisse).

Des connaissances acquises qu’il partage avec ses compatriotes

Fort des connaissances acquises à travers le monde, le nouveau Directeur Général du CHU-IOTA a assuré la formation des formateurs en chirurgie de la cataracte. En sus, depuis septembre 2023, il enseigne l’ophtalmologie à la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie et est Maître de recherches au Département de recherche clinique et opérationnelle du CHU- IOTA. Il est médaillé étoile d’argent du mérite nationale avec effigie Lion débout.

Donc, c’est un spécialiste de la vue à tous les niveaux qui prend les rênes du CHU-IOTA. Il est en terrain connu surtout qu’il était Directeur général adjoint de la même structure. On peut dire sans aucun risque de se tromper qu’il est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

Adama Coulibaly

