Face à la montée des cas de coronavirus au Mali, le comité scientifique, invite les autorités à prendre des mesures fortes pour freiner le virus.

Au Mali, la trêve de 2 930 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au Mali, au cours de ces sept derniers jours, du 31 décembre 2021 au 6 janvier 2022. Dans la même période, plus de 550 patients sont hospitalisés dont une trentaine en soins critiques et 12 décès. Ces chiffres sont fournis par les services de santé du Mali. Toutefois malgré cette augmentation inquiétante des cas de covid dans le pays, une absence de mesures restrictives est constatée.

Le Mali a franchi un nouveau record de contaminations à la Covid-19. Le pays n’avait jamais enregistré 600 cas en une journée, depuis le début de la pandémie. Pour la première fois, le jeudi 7 décembre 2022, les services de santé ont enregistré 766 cas positifs. Ces chiffres témoignent de l’ampleur de la pandémie à travers le pays, soulignent des médecins.

Les cas de contamination sont signalés dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Kidal et Menaka. Mais le district de Bamako reste l’épicentre de la pandémie, affirment les autorités sanitaires.

Toutefois, face à l’ampleur de cette crise sanitaire, aucune mesure restrictive n’est prise par les autorités du pays pour le moment. Les rassemblements se multiplient à Bamako et dans le reste du pays. Des concerts, festivals et autres spectacles sont organisés. Les cérémonies sociales se tiennent sans respecter les mesures barrières. Les kits de lavage des mains sont quasi-inexistants dans de nombreux services publics et privés. Le port du masque n’est plus observé comme auparavant. Les marchés et les lieux de culte continuent de drainer du monde.

On constate aussi moins d’initiatives de sensibilisation contre la covid-19 à travers le pays. Pour rappel, le port du masque, la distanciation sociale d’un mètre, le lavage des mains au savon et l’utilisation du gel hydro alcoolique sont entre-autres mesures de protection contre la covid-19.

Le comité scientifique Covid-19 demande aux autorités des mesures fortes pour freiner la propagation du virus.

(Avec tamani)

