Le Projet Breakthrough Action a soutenu les autorités sanitaires pour améliorer la couverture vaccinale. Pour mieux lutter contre les réticences liées aux vaccins, le projet s’est basé sur l’approche communautaire pour acquérir l’adhésion des populations aux vaccins anti-COVID afin de réduire la chaîne de la transmission de la maladie.

En date du 14 novembre 2022, le Mali enregistrait 2221604 personnes complètement vaccinées au COVID19 contre 525353 incomplètes. Ce depuis le lancement de la deuxième phase de campagne de la vaccination contre la COVID- 19 le 12 août 2022, avec comme principal objectif l’accélération de l’atteinte de l’immunité collective visant les 70% de la population d’ici fin décembre 2022. Déjà en mars 2022 en réceptionnant 100 620 doses , les autorités sanitaires ont mis à jour le plan national de déploiement des vaccins et de la vaccinations qui a élargi la vaccination aux personnes âgées de 12 à 17ans, aux femmes enceintes et allaitantes estimées 13538 928 personnes dans le pays. Toutefois, on note que le défi des 70% est loin d’être gagné quand on considère que du 31 mars 2021, date du lancement de la 1ère campagne nationale, au 04 mai 2022, on enregistrait 1075125 vaccinées soit seulement 10,6% de la population cible. Et à la date du 14 novembre 2022, le nombre de vaccinés ne s’élevait qu’ à 2221 604 .

En procédant au lancement de la campagne, les autorités sanitaires ont largement mis l’ accent sur l’engagement communautaire comme moyen d’adhésion de la population au vaccin anti-COVID . Selon le responsable de la communication au Bureau de l’OMS-Mali, M. Abdoulaye Cissé, l’engagement communautaire est une recommandation phare de l’Organisation mondiale de santé en vue de booster les indicateurs du taux de vaccination anti-covid. M. Cissé explique que la stratégie communautaire qui implique différents acteurs de la communauté à ne citer que leaders religieux, notabilités, influenceurs, jeunesse, responsables administratifs, a permis à beaucoup de pays de remonter le taux de personnes vaccinées anti-COVID et d’adopter des comportements de mesures préventives contre la COVID. Ces propos sont renchéris par ceux du Dr Ibrahima Cissé, Médecin Chef du CSRéf de la Commune VI du district de Bamako, qui vante également les avantages de l’approche communautaire dans la lutte contre la COVID 19 et la promotion du vaccin anti-COVID. Selon lui, cette stratégie permet d’obtenir de bons résultats grâce à la sensibilisation, l’anticipation des rumeurs, de plus elle rapproche les équipes et le vaccin aux populations. Une stratégie comprise et mise en œuvre par le Projet Breakthrough Action .

L’engagement communautaire, le cheval de bataille de Breakthrough Action

Financé par l’USAID, ledit projet a eu à réaliser une mission de soutien à la vaccination contre la COVID19 dans la région de Kayes dans les districts de Kita, Diéma, Kayes afin de soutenir les efforts des autorités sanitaire du pays. En effet, en vue d’améliorer la couverture vaccinale, le projet s’est investi dans des activités d’engagement communautaires et de mobilisation sociale pour augmenter l’acceptabilité des vaccins anti-COVID19. Dans son intervention, le projet a touché 34000 et amené 492 à se faire vacciner : à Kita 1200 personnes touchées, 220 vaccinées ; à Kayes 2200 personnes touchées et 272 vaccinées. Ces résultats sont le fruit d’une approche qui a impliqué autorités sanitaires, groupements de femmes et de jeunes , médias pour sensibiliser la population à se faire vacciner. C’est dans ce sens, que les parties prenantes ont eu à travailler sur les rumeurs, les infodémies afin de vaincre les réticences aux vaccins. Toujours en vue d’atteindre les cibles des séances de sensibilisation ont été couplées à la vaccination systématique . Comme rappelé aux populations par le projet Breakthrough Action à travers les chiffres, la COVID19 a durement éprouvé le monde en impactant sur la morbidité, la mortalité, et a eu d’énormes conséquences sur le plan économique et social.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

