Depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus, les recherches sont engagées partout à travers le monde afin de trouver un éventuel remède à cette nouvelle maladie. Dans certains pays, ce sont les chercheurs de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne qui sont tous engagés dans le combat. Mais, au Mali, les thérapeutes traditionnels sont mis à l’écart. En un mot, ils sont ignorés.

Le coronavirus a fait son apparition au Mali le 25 mars dernier. Depuis, le nombre de cas positifs va croissant. Il avoisine déjà le millier. Dans ce contexte, il serait mieux d’engager à la fois les chercheurs de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne en vue de trouver le plus tôt possible un remède à cette pandémie qui a déjà bouleversé l’ordre mondial.

Cependant, les autorités maliennes semblent ne pas optées pour cette option. Elles semblent écartées les thérapeutes traditionnels dans la recherche de remèdes contre le coronavirus. Selon Mohamed Fall, président de la Fédération Malienne des Associations des Thérapeutes traditionnels et Herboristes (FEMATH), les thérapeutes traditionnels sont délaissés par l’État. « Depuis l’apparition du Covid-19, nous n’avons été saisis par aucune autorité », regrette M. Fall. Par contre, il affirme que la FEMATH a saisi le département de recherche de la médecine traditionnelle de l’Institut National de Santé Publique (ex INRSP) en lui remettant beaucoup de médicaments. Mais, souligne le président de la Fédération, faudrait-il que les autorités sanitaires acceptent de faire l’essai clinique de ces médicaments.

Pendant que le Mali dévalorise et met en doute la médecine traditionnelle malienne, d’autres pays ont valorisé la leur et ont obtenu des résultats salutaires. C’est par exemple le cas de Madagascar. Ce pays a réussi à fabriquer un médicament contre le coronavirus. Nommé Covid Organique, ce médicament est fait à base de l’artemisia, une plante locale. C’est le Président malgache qui s’est personnellement chargé de la promotion de ce médicament. Selon lui, le Covid Organique est un médicament préventif et curatif du Covid-19.

Actuellement, beaucoup de Présidents africains dont celui du Sénégal ont commandé le Covid Organique pour faire face à la pandémie dans leur pays.

QU’EN EST-IL DE LA RECHERCHE MODERNE ?

A ce propos, nous avons eu vent de l’envoi de plusieurs protocoles de recherches par les chercheurs à la cellule de crise dirigée par le Pr. Akory Ag Iknane. Ces protocoles de recherches ont-ils été acceptés ? S’ils sont acceptés, quel est l’état d’avancement de ces recherches ? Le Pr. Akory est le seul à pouvoir répondre à ces questions. Et toutes nos tentatives de le joindre ont été vaines.

Yacouba TRAORE

Commentaires via Facebook :