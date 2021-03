Remise de dons aux femmes fistuleuses de l’hôpital du Point G

L’ONG LEAD-F a marqué le lancement officiel de ses activités en procédant le jeudi 11 mars 2021 à une remise de matériels aux femmes victimes de la fistule obstétricale et prises en charge au sein du Centre OASIS dans l’enceinte de l’hôpital Point G. La marraine de l’évènement le ministre Boiré Bintou Founé Samaké avait à ses côtés son homologue du ministère de la santé et du développement social, et les représentants de l’UNFPA-Mali, partenaire financier dudit évènement.

A l’entame de ses propos le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Boiré Bintou Founé Samaké dira qu’il était inscrit dans son agenda de se rendre au chevet des femmes fistuleuses afin de partager avec elles, l’esprit de la journée internationale des femmes et qu’elles ne se sentent comme des laissées pour compte. C’est dans ce même état d’esprit que l’Ong LEAD-F a choisi le centre pour lancer ses activités. Un lancement couplé à une remise de kits de dignité aux femmes acquis grâce à l’accompagnement financier de l’UNFPA et l’appui technique du département en charge de la santé.

Elles sont près de 70 femmes atteintes de fistules et prise en charge par le Centre OASIS. La fistule obstétricale est l’une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d’un accouchement. Les causes de cette maladie ‘dit honteuse’ dans le langage populaire, est pour la plupart causée à la suite des pratiques traditionnelles néfastes dont les MGF et le mariage précoce, manque de suivi au moment de la grossesse, privation de droits à la santé sexuelle et reproductive.

Selon le ministre de la santé et du développement social le Dr Diallo Fanta Siby, vu le nombre des femmes victimes, la fistule a tendance à devenir un problème de santé publique. Aussi, elle a fait appel à un changement de paradigme en vue de mettre fin aux causes de la fistule.

Saluant le geste de l’Ong LEAD-F, le ministre de la santé dira : ‘Nous avons le devoir de partager le peu que nous avons avec les femmes victimes de fistule’, tout en ajoutant que ce don représente un joyau pour les bénéficiaires et leur personnel soignant.

Hadidiatou Sangho la présidente de l ‘Ong LEAD-F quant à elle, s’est montrée reconnaissante avec l’ensemble des personnalités présentes qui ont bien voulu accompagner son ONG à cette activité conforme à ses ambitions.

En effet l’Ong LEAD-F est un regroupement de filles et de femmes engagées pour le leadership, l’éducation, l’autonomisation, le développement des filles et des femmes. De par cette remise, LEAD-F réalise l’un de ses programmes phare. Les bénéficiaires à leur tour ont vivement remercié les généreux donateurs pour son geste qui vient alléger leur souffrance à plus d’un titre. Et elles ont joint leurs voix à celles des deux ministres pour inviter qu’autres structures et personnes à imiter le geste de LEAD-F.

Les deux ministres ont montré la voie à suivre en remettant chacune une enveloppe de 500 000FCFA.

KHADYDIATOU SANOGO /maliweb.net

