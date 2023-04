Rénovation du CSCOM de Kati Kôkô2 par le PACSU : Le satisfecit de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social et les usagers !

Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, Diéminatou Sangaré a visité hier le Centre de Santé Communautaire (CSCOM) de Kati Kôkô2. Ce CSCOM est rénové par le Projet d’Accélérer les Progrès vers la Couverture Sanitaire (PACSU) financé par la Banque Mondiale à travers l’ambassade des Pays-Bas au Mali.

Pour elle, le constat est bon surtout le financement basé sur le résultat doit être utilisé partout raison pour laquelle ces résultats ont été atteints. ‘’ Le financement basé sur le résultat a permis au CSCOM de Kati Kôkô2 d’être autonome de pouvoir faire des dépenses sur fonds propre, des recrutements, d’achats des équipements de laboratoire, le bureau d’accueil. Vraiment le résultat est positif et est à encourager’’, a-t-elle affirmé la cheffe de santé.

Mme le ministre de la Santé et du Développement Social a signalé que ce CSCOM est entrain d’aller vers zéro (00) évacuation, c’est-à-dire le CSCOM n’évacue pas qu’il aurait dû faire. ‘’ Le personnel est bien motivé, les bénéficiaires sont contents pour ce travail abattu’’, a dit la ministre Sangaré.

Sur les plaidoyers des bénéficiaires qui est l’opérationnalisation de l’Agence Maladie Obligatoire, Mme le ministre a signalé que dans un bref délai, la Caisse Nationale des Maladie (CANAM) viendra s’installer pour le besoin des usagers de ce CSCOM.

Selon la présidente de l’association Siguida de Kati Kôkô2, Mariatou Diabaté, au nom des bénéficiaires a montré leur joie pour ce CSCOM. ‘’ Quand nous avions un besoin de santé, nous étions obligés d’aller à Bamako ou dans les Centres de Santé de Références (CSREF) mais aujourd’hui grâce au gouvernement à travers le Projet d’Accélérer les Progrès vers la Couverture Sanitaire’’, a rappelé la porte parole des bénéficiaires et ajoute que cela est une page tournée.

Pour le coordinateur du projet PACSU, Dr Ousmane Diallo, l’objectif du PACSU est d’améliorer l’utilisation et la qualité des services de santé et de nutrition liés à la reproduction aux mères, aux nouveau-nés, aux enfants et aux adolescents en particulier parmi les ménages les plus pauvres dans les zones ciblées. ‘’ Les principaux bénéficiaires du projet sont les femmes en âge de procréer, les adolescents et les enfants, grâce à une utilisation accrue des services de santé de qualité en matière de SRMNEA et de nutrition dans les zones ciblées par le Financement Basé sur le Résultat (FBR)’’, a-t-il mentionné et continue que les zones d’intervention du projet sont les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti et Gao.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :