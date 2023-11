Salon international Santé: La 2è édition de ‘’Kénéya expo de Bamako’’ prévue du 9 au 11 novembre prochain,

Face à la presse, hier jeudi, les responsables de l’’inter ordre du secteur de la santé ont annoncé l’organisation de la deuxième édition du Salon international de la Santé ‘’ Keneya expos Bamako 2023’’.

Placé sous le thème « de l’industrialisation pour une production des médicaments de qualité pour une meilleure accessibilité à la population», la deuxième édition du Salon international de la santé se tiendra du 9 au11 novembre prochain au site du Parc d’exposition de Bamako (FEBAK).

L’évènement réunira tous les ordres de la santé du Mali à savoir : des médecins, les pharmaciens, les infirmiers, l’association des sages-femmes et des radiothérapeutes Durant ces trois jours, les expositions se feront sur le savoir-faire des professionnels de santé, la tenue d’yb panel sur la problématique du développement de la production des médicaments fabriqués au Mali et des communications. Selon le président de l’inter l’ordre de la santé, Boubacar Sidiki Diabaté, les débats du salon axés sur les sujets d’intérêt pour les professionnels de la santé. « Il va permettre d’engager des discussions sur l’amélioration beaucoup de choses dans le secteur de la santé », a- t-déclaré. Puis que, dit-il, tous les professionnels et les multinationales de la chaine de production des médicaments prendront part à ce salon.

Les professionnels de la santé participeront. Il s’agit surtout des représentants des pays limitrophes du Mali, les pays du Maghreb et les indiens. L’Algérie est l’invitée d’honneur de ce Salon. Pour cause, les initiateurs du salon veulent s’inspirer de l’exemple de son voisin qui produit presque 80% de son besoin en produitS pharmaceutiques. D’ores et déjà, l’inter ordre du secteur de la santé veut profiter de ce salon pour nouer des nouveaux partenariats avec les pays maghrébins, qui ont fait des succès dans l’accès des soins à la population, pour produire davantage de médicaments et de développer le tourisme sanitaire au Mali. Pour ce faire, il mise sur la participation de 200 exposants de l’intérieur et de l’étranger.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

