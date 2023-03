Santé : Kolokani tient son unité pédiatrique

Pour une valeur de 59,4 millions de F CFA, l’unité de pédiatrie du Centre de santé de référence (CS-Réf) vient d’être construite et équipée par le conseil de cercle de Kolokani et entièrement financée sur fonds propres du dit centre.

Selon nos informations, le préfet du cercle de Kolokani, Alou Diarra, a visité l’unité pédiatrique de CS-Réf de Kolokani le mercredi 15 mars dernier à la mi-journée. Il était accompagné par plusieurs personnalités administratives, notamment le président du conseil de cercle, Diadji Diarra, le médecin chef, Dr. Etienne Coulibaly, et d’autres responsables des services techniques et ONG œuvrant dans le domaine de la santé.

Notre source insiste sur la satisfaction du président du conseil de cercle : “C’est une première dans l’histoire du CS-Réf au Mali à ma connaissance. L’infrastructure et ses équipements nous ont coûté plus de 59,4 millions F CFA et entièrement financés sur fonds propres du CS-Réf. Nous avons mis 42 millions dans la construction et le circuit d’oxygène. 17,4 millions ont été investis dans les équipements par le projet Communautés locales d’enseignement pour des femmes et des filles en santé (Clefs)”.

L’unité pédiatrie du CS-Réf de Kolokani comprend une salle de consultation avec toilettes pour le personnel soignant, 6 salles d’hospitalisation avec 4 lits chacune et des toilettes extérieures pour les visiteurs.

Les travaux de construction de l’unité de pédiatrie du CS-Réf de Kolokani ont été exécutés par l’entreprise EBC-BTP.

Abou Safouné Diarra

(Stagiaire)

