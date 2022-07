La clinique périnatale Mohamed VI, qui porte le nom de son donateur Sa Majesté le roi du Maroc, a été officiellement ouverte le jeudi 7 juillet. Une offre médicale dédiée spécialement à la gynécologie obstétrique et la néonatologie.

Cette offre médicale qui étoffera le plateau malien en néo-natalité était attendue depuis 2017. Créée par la loi N 2021-013 du 8 mars 2021, la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako est spécialement dédiée à la gynécologie obstétrique et la néonatologie. En 2017, une ouverture officielle avait été faite par le président Ibrahim Boubacar, mais elle n’était pas encore opérationnelle. En 2021, des mesures furent alors prises pour finaliser les travaux et ouvrir les portes une année plus tard. Selon son directeur, le médecin colonel Major Guédiouma Dembélé. « Ce retard d’une année est particulièrement dû à certains soucis techniques. A notre arrivée, il n’y avait pas d’eau, des appareils n’étaient pas opérationnels. Les appareils étaient codés et seule la partie marocaine avait les codes pour les rendre opérationnels ».

Avec une capacité d’hospitalisation de 74 lits dont 6 en réanimation et 12 couveuses, la clinique périnatale Mohamed VI dispose d’une centaine d’agents. Pour cette inauguration, 2 salles d’opération, des biberonneries, des salles d’accouchement et de réanimation sont déjà opérationnelles. Le directeur Guédiouma rassure : « malgré le fait que la clinique soit spécialement faite pour la gynécologie et la néonatalité, d’autres services sont ouverts à tous comme la radiographie et bien d’autres ».

La loi de création de la clinique périnatale Mohamed VI prévoit notamment une prise en charge des enfants jusqu’à l’âge de 5 ans. Cependant, aux dires du directeur, l’infrastructure existante ne permet que l’hospitalisation des nouveaux nés. Une situation qui constitue l’un des défis pour la clinique.

La clinique périnatale Mohamed VI, située à Sébénikoro, est opérationnelle depuis le lundi 11 juillet et a déjà accueilli ses premiers patients.

Assétou Many Coulibaly

Commentaires via Facebook :