Pour permettre à tout le monde de savoir le basic sur le diabète, de soigner et /ou de prévenir, Dr. Boncana Maïga publie : « Prévenir ou mieux vivre avec le diabète ». Un ouvrage de 260 pages. Le lancement a eu lieu le weekend dernier à Bamako.

C’est devant un parterre de chercheurs et d’enseignants, de médecins,… que le double docteur, nutritionniste et épistémologiste, Dr. Boncana Maïga a dédicacé son tout premier ouvrage intitulé : « Prévenir ou mieux vivre avec le diabète ».

Sur les 260 pages de l’ouvrage, Dr. Maïga décortique le diabète de type 2. Il s’agit, selon lui, de cette maladie chronique plus due aux comportements alimentaires, environnementaux, physiques et autres.

Un ouvrage à promouvoir, dira le chef du programme des maladies non transmissibles à la direction générale de la Santé et de l’hygiène publique, Dr. Abdoulaye Koné. « Le diabète est une question de sensibilisation », a-t-il soutenu pour inviter à la lecture du l’ouvrage qui pour lui, non seulement, aide à prévenir mais aussi à mieux vivre avec le diabète.

Une thèse soutenue par le Pr. Amagana Dolo qui estime : « C’est un livre à encourager et je le félicite ». Le Pr. Dolo a recommandé au jeune docteur écrivain, de ne pas se limiter à ce lancement mais aussi d’aller sur des plateaux télés afin d’expliquer le livre et surtout de l’éditer en d’autres langues, telles que le bamanankan, le soraï, le dogon etc.

Dans son livre, Dr. Maïga ébauche les facteurs de risques au diabète, sur le plan alimentaire, comportemental et émotionnel. Il explique, classifie et conseille pour chaque niveau de diabète, l’alimentation adéquate et les activités physiques bénéfiques. Parmi les aliments à éviter, le scientifique cite : Le sucre, la viande rouge, l’huile, les stimulants culinaires. Et recommande des activités physiques.

Koureichy Cissé

Dr. Boncana Maïga, Prévenir ou mieux vivre avec le diabète. 260 pages. 10 000 F CFA. Disponible dans toutes les librairies

