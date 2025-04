Cadre de concertation secteurs public-privé : L’Intérêt grandissant d’une dynamique patriotique

By

Au cours de la rencontre hier a la Primature, le Premier ministre a salué les acteurs du secteur privé pour leur résilience et leur contribution de qualité a la création de richesses, d’emplois et a l’approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité. Le Général de division Abdoulaye Maiga a demandé de maintenir le cap pour le bien-être de nos populations

Depuis sa création, le Cadre de concertation secteurs public-privé engrange des résultats satisfaisants. Il s’agit, entre autres, de la priorisation de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, à travers l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’actions sur le court terme, la prise en compte des préoccupations du secteur privé par les ministres sectoriels concernés.

S’y s’ajoute l’élaboration en cours d’un plan d’actions relatif aux réformes structurelles de l’économie nationale. Ces acquis ressortent de la 5è réunion mensuelle de ce Cadre, tenue hier à la Primature. Les travaux étaient présidés par le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga. C’était en présence des membres du gouvernement dont le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et des acteurs du secteur privé.

L’objectif de ce cadre de concertation autour des sujets d’intérêt national est de nouer un partenariat fécond entre les secteurs public et privé de notre pays en vue de la prise en charge effective des préoccupations de chaque partie prenante du processus de développement économique et social du Mali.

Au cours de la rencontre, les participants ont examiné plusieurs points. Il s’agit de l’état de mise en œuvre du plan d’actions pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, la présentation du plan d’actions consolidé des mesures de réformes structurelles et des questions diverses se rapportant à l’examen des préoccupations du secteur privé.

Intervenant pour la circonstance, le Chef du gouvernement a, tout d’abord, salué les acteurs du secteur privé de notre pays. Cela pour leur résilience et contribution de qualité à la création de richesses, d’emplois et à l’approvisionnement correct et régulier du pays, singulièrement en denrées de première nécessité.

«Nos différentes rencontres m’offrent toujours l’occasion de vous demander de maintenir le cap afin d’assurer l’atteinte des objectifs fixés par le Président de la Transition dans la lettre de cadrage qu’il m’a adressée, plus particulièrement le domaine n°3, relatif à la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte et le domaine n°6, relatif à l’apaisement du climat social», a détaillé le Premier ministre.

Pour lui, la présence en grand nombre des acteurs du secteur privé et cela depuis la mise en place du cadre de concertations, témoigne encore de l’intérêt grandissant que ces derniers ne cessent d’accorder à la nouvelle dynamique créée pour examiner des préoccupations fondamentales et d’y apporter des solutions appropriées.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a aussi salué les acteurs du secteur privé dont l’accompagnement a permis aux Maliens d’observer le Ramadan dans les meilleures conditions.

Babba COULIBALY

