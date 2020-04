Le Premier ministre a rencontré hier les dirigeants des établissements bancaires et financiers. Objectif : échanger sur les mesures idoines à prendre pour juguler l’impact de la pandémie sur notre économie

Étaient réunis autour du chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, les responsables de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBF), de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (AP/SFD) et du Comité d’assurances du Mali.

La rencontre s’est tenue dans la salle de conférence de la Primature en présence de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, ministre de l’Économie et des Finances, Mme Barry Aoua Sylla.

L’objet de la rencontre qui s’est tenue à huis clos, était d’échanger sur les dispositions à prendre par le secteur financier pour faire face aux conséquences de la pandémie Covid-19.

À l’issue de la rencontre, Mme Barry Aoua Sylla a expliqué que le Premier ministre a souhaité rencontrer les responsables du secteur financier pour échanger avec eux sur les mesures éventuelles à prendre dans le cadre de la gestion de la crise qui, a-t-elle ajouté, a un impact énorme, aussi bien sanitaire qu’économique et financier.

Mme Barry a rappelé qu’hier, Dr Boubou Cissé a rencontré l’ensemble du secteur privé qui a présenté des doléances. « Nous sommes en train de travailler pour voir comment satisfaire ces doléances. Il en est de même pour le secteur bancaire qui travaille avec le secteur privé. Il s’agit de voir à la fois les effets sur le secteur bancaire et aussi ce qu’il peut faire pour ses clients qui sont les entreprises du secteur privé », a-t-elle expliqué, assurant que des mesures idoines seront prises pour juguler les conséquences néfastes de cette crise.

Pour le président de l’APBF, il s’agissait d’une réunion de réflexion sur la riposte par rapport à cette pandémie. Il a souligné que cette crise a un impact sur le plan économique et sur le plan financier. Les banques seront fortement affectées et les clients aussi. «Nous avons fait des propositions. Nous allons travailler à notre niveau pour peaufiner ces propositions et ensuite nous allons rencontrer l’État pour qu’ensemble nous définissions les mesures idoines face à cette crise», a assuré Bréhima A. Haïdara. Sans donner plus de détails sur les points abordés, il a annoncé que dans les prochains jours, les banques feront connaître leurs doléances en la matière. «L’État est prêt à nous accompagner. Il y a des annonces déjà dans ce sens. La Banque centrale a déjà donné une forte réponse par rapport à la situation», s’est-il réjoui.

3.900 milliards de Fcfa- De son côté, le directeur national de la BCEAO pour le Mali, Konzo Traoré a expliqué que pour cette crise, comme les précédentes, les Banques centrales sont en première ligne. Ce sont elles qui peuvent soutenir le système financier dans son entièreté.

