C’est dans l’Amphithéâtre de l’Université de Ségou que le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, a animé la conférence sur la souveraineté retrouvée. Il avait à ses côtés, outre les autorités politiques et administratives de la région, deux membres du gouvernement : le Pr Amadou Keita ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et celui de l’Urbanisme de l’habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, M. Bréhima Kamena.

Le Pr Amadou Keïta à invité l’assistance essentiellement les jeunes à s’approprier la journée et surtout son esprit.

Le conférencier du jour le Pr OULALE a donné les grandes lignes de sa leçon du jour avec ses mots clés comme souveraineté, patriotisme qui sont des facteurs fédérateurs d’une Nation.

Intervenants dans les débats, Dr Allaye Bocoum, Paul Israël BORO, Jeamille Bittar ou encore Nounhoum TOGO ont tous rappelé les étapes de la lutte qui ont abouti au changement avant de renouveler leur engagement à soutenir la Transition et les autorités pour leur option pour la souveraineté célébrée ce jour.

Cette journée, dira le Premier ministre, est le résultat d’une vision, celle du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Aujourd’hui la situation que vit le Mali est due au leadership d’un homme. Un leadership qui a permis au Mali de s’affirmer comme un pays souverain, un leadership qui a permis au Mali d’équiper son armée et lui permettre de s’imposer aujourd’hui sur tout son territoire, a-t-il ajouté.

Le leadership du Colonel Assimi Goïta, c’est une capacité de répondre à tous les engagements sans aide extérieure, a souligné l’orateur.

Le Chef du gouvernement, explique le soutien du 14 Janvier 2022 par l’espoir que les autorités de la Transition ont fait naître.

Ce choix de souveraineté, cette option est contenue dans les trois principes qui gouvernent l’Action de la Transition, principes édictés par le Colonel Assimi Goïta à savoir :

– Le respect de la souveraineté du Mali;

– Le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali;

– La défense des intérêts du Peuple malien.

Voilà autant d’enseignements que le Premier ministre a rappelés aux jeunes, surtout afin que le flambeau allumé par le Colonel Assimi Goïta soit tenu Aujourd’hui et demain.

CCRP / Primature

Commentaires via Facebook :