Dans la mouvance du Mois de la Solidarité et de lutte Contre l’exclusion, l’Association des personnes de petite taille a animé une conférence débat à l’Hôtel Meridiana, ex Kimpesky, le lundi 31 octobre. Une conférence placée sous le thème : « l’intégration des personnes handicapées dans le secteur public ou privé, cas des personnes de petite taille ». Au présidium de cette conférence débat placée sous la présidence du ministre délégué chargé de l’Action humanitaire, Oumarou Diarra, on notait la présence entre autres de la présidente de ladite association, Mme Barry Kady, de la secrétaire générale de la FEMAPH, Mme Konaté Zeïnab Guissé, du secrétaire chargé à l’emploi et à la formation professionnelle de l’association des personnes de petite taille, M. Mahamadou Cissé.

A l’entame de son propos, le ministre Oumarou Diarra dira que les Personnes vivant avec un handicap, singulièrement les Personnes de petite taille subissent les aléas et impacts de la vie au sein de la famille, de la communauté et même de la nation.

« La personne de petite taille de son état, a droit comme tous les autres, à un accès libre à l’environnement physique, aux transports pour arriver à son lieu de travail, à l’information, aux technologies et équipements adaptés pour son intégration dans le secteur public ou privé » a-t-il fait savoir. Par ailleurs, a reconnu le ministre délégué à l’Action humanitaire, les problèmes sociaux, jouent également un rôle essentiel dans l’orientation et la stimulation des changements en matière d’adaptation, d’atténuation et de solutions aux contraintes d’ordre social.

« Nous estimons que dans le combat pour la refondation qui est en train d’être mené, nous devons plaider pour un sens de responsabilité à tous les niveaux, en créant les conditions du vivre ensemble harmonieux entre toutes les composantes de notre nation. Une exigence qui s’impose à chacun de nous afin de préserver les acquis chèrement obtenus » a martelé le ministre Diarra.

Pour sa part, la présidente de l’association des personnes de petite taille, Mme Barry Kady a tenu à donner des statistiques sur leur nombre au Mali avant de plaider pour une égalité de chance.

« Au Mali, nous sommes estimés à 15,5% de la population, soit environ 2 247 500 personnes handicapées. Une frange assez importante de la société qui ne demande qu’à être mise dans ses droits comme tout autre citoyen »a-t-elle clamé. Selon elle, les droits des personnes handicapées sont de plus en plus reconnus aux niveaux national, régional et continental. Que l’adoption de la convention des Nations Unies relative aux droits des PH en 2006 en est une preuve. Les droits des personnes de petite taille, à l’en croire, ont été inscrits dans les différentes Constitutions des Etats membres de l’Union Africaine.

« Toutefois, nous constatons avec beaucoup de satisfaction que même si l’insertion des PH dans la fonction publique progresse, force est de constater qu’il reste encore des efforts à fournir au niveau du secteur privé, singulièrement les personnes de petite taille sont-elles encore si peu nombreuses à travailler en milieu ordinaire ou privé de travail » a-t-elle plaidé.

Par Fatoumata Coulibaly

