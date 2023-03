32è anniversaire du 26 mars 1991 : Sous le signe de la refondation de l’État

En marge du traditionnel dépôt de gerbe de fleurs en mémoire aux martyrs des évènements de mars 1991, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a indiqué qu’il appartient au peuple malien souverain de donner une nouvelle orientation qualitative à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé très bientôt

À l’occasion de la commémoration de la date anniversaire du 26 mars 1991 symbolisant l’avènement de la démocratie et du multipartisme intégral dans notre pays, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé, hier dimanche, au dépôt d’une gerbe de fleurs au monument dédié aux Martyrs de ces évènements douloureux.

On notait notamment la présence du président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw, du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités dans notre pays. Des acteurs du Mouvement démocratique et des membres de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) ont aussi assisté à la cérémonie.

Après le salut du drapeau suivi de l’hymne national, le chef de l’État a fait la revue des troupes pour déposer une gerbe de fleurs au pied du monument des Martyrs. Il était accompagné pour cet exercice par le ministre d’état, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga.

En respectant une fois de plus cette tradition de rendre hommage aux martyrs de l’avènement de la démocratie dans notre pays, le président de la Transition réaffirme sa reconnaissance à la célébration de la journée du 26 mars. «Le 26 mars est un jour mémorable, une journée dédiée aux martyrs dont le sacrifice ultime a été le fer de lance de l’avènement de la démocratie dans notre pays. Raison pour laquelle nous devons la célébrer dans la cohésion», a soutenu le président de la Transition.

Ce 32è anniversaire, rappellera le colonel Goïta, intervient dans un contexte de refondation de notre État marqué par la promulgation de la nouvelle loi électorale, la loi sur l’organisation du territoire, la mise en place de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige). Mais surtout la présentation du projet de Constitution par le président de la Transition aux légitimités traditionnelles et aux forces vives de la nation.

«Désormais, il appartient au peuple malien souverain de donner une nouvelle orientation qualitative à notre démocratie à travers le référendum qui sera organisé très bientôt», a déclaré le chef de l’état. Pour ce faire, le président de la Transition s’est réjoui du patriotisme du peuple qui a permis de tracer la voie de la souveraineté amorcée par les autorités de la Transition.

Aussi, le président Assimi Goïta a-t-il salué la résilience du peuple malien qui a permis la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa), mais surtout de procéder à un certain nombre de réformes ci-dessus mentionnées.

Il s’est incliné ensuite devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme qu’elles soient civiles, militaires ou étrangères. Enfin, le président de la Transition a adressé à nos compatriotes un message de cohésion et de solidarité, particulièrement pendant ce mois béni de Ramadan.

Oumar DIAKITE

