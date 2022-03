Le jeudi 17 mars 2022, le Mali a célébré le 42ème anniversaire de la disparition de l’ancien leader estudiantin Abdoul Karim Camara dit Cabral. Pour la circonstance, une cérémonie de recueillement en son honneur a été organisée sur la place qui porte son nom à Lafiabougou en Commune IV du District de Bamako. C’était sous la présidence du Porte-parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maiga, représentant le chef du Gouvernement et en présence de plusieurs anciens compagnons de l’illustre disparu, notamment de l’AMS-UNEEM.

Comme chaque 17 mars, l’Amicale des anciens militants et sympathisants de l’Union des élèves et étudiants du Mali (AMS-UNEEM) célèbre la disparition d’Abdoul Karim Camara dit Cabral. Ce leader estudiantin qui s’est sacrifié pour la cause des étudiants et des maliens. L’homme était l’incarnation d’une jeunesse éveillée et consciente de son rôle dans l’édification d’une nation. Pour beaucoup de ses anciens camarades, Cabral était un visionnaire, un homme qui voulait du changement à tous les échelons dans notre pays.

Ce 42ème anniversaire était l’occasion pour les anciens camarades de Cabral de placer les idéologies de l’homme au centre des préoccupations du moment qui est la refondation. D’où le thème choisi pour cette édition : « le Mali à la reconquête de sa dignité et sa souveraineté ».

Après la traditionnelle pose de gerbe de fleur par le Porte-parole du gouvernement, s’ensuivent les témoignages de ses anciens camarades et compagnons de lutte.

Selon Seydou Patrice Dembélé, le Secrétaire général de l’AMS-UNEEM, Cabral était d’un trait studieux et il n’aimait pas tricher ni avec lui-même ni avec les autres. Pour lui, les jeunes d’aujourd’hui doivent s’inspirer de ce grand homme. Et c’est pourquoi, dit-il, ils ont pris le « bonnet Cabral » comme le symbole de la liberté et du courage. Et d’inviter les étudiants à s’intéresser davantage à ce leader aguerri qui a donné corps et âme en revendiquant tout pour que les étudiants maliens soient dans des bonnes conditions. « Cabral voulait aussi un Mali démocratique et souverain. Un Mali dont les aspirations du peuple sont prises en compte », a-t-il rappelé. Et d’appeler les uns et les autres à aider les autorités du Mali face à la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’AEEM, Siriman Niaré dira que le souvenir de Cabral a marqué et marquera sans aucun doute des générations de leaders estudiantins. « Son sacrifice ne sera pas vain » a-t-il promis. Pour lui, Cabral rêvait d’un Mali où chaque élève ou étudiant apporte sa part à la construction de l’édifice national, un Mali où les droits des étudiants sont respectés. « Nous qui sommes des héritiers de Cabral, nous devons faire en sorte que ces idées vivables soient au service de la construction citoyenne », a-t-il clamé.

Le représentant du Chef du Gouvernement à cette cérémonie, le Colonel Abdoulaye Maiga, a tenu à remercier les camarades de l’illustre disparu pour leur engagement. Pour lui, Cabral est un modèle de vertu, un patriote engagé pour son pays. Et de dire que ses vertus restent toujours d’actualités pour ses camarades et l’ensemble de la population malienne. « Nous avons l’obligation de le célébrer davantage, de le rendre un vibrant hommage en traduisant dans nos faits et gestes quotidiens des vertus qu’il incarnait », a-t-il indiqué.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :