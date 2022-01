Le Centre national d’appui à la promotion de l’Économie sociale et solidaire (CNAPESS) a tenu, ce jeudi 13 janvier, la 4e session ordinaire de son Conseil d’Administration. Une session présidée par Adama Diamoutènè, conseiller technique, représentant la ministre de la Santé du Développement social.

L’économie sociale et solidaire est présentée comme une économie dont l’objectif n’est pas de faire du profit mais de satisfaire les besoins. Cette économie regroupe les entreprises et les organisations qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. En octobre 2014, l’Etat malien a adopté une Politique nationale de promotion de l’Économie sociale et solidaire. Pour la mise œuvre de cette politique, le CNAPESS a vu le jour avec le statut d’établissement public à caractère scientifique et technologique.

« Le CNAPESS s’impose dans son champ d’action comme acteur majeur à travers la quantité et la qualité des services offerts aux organisations et entreprises bénéficiant de ses interventions », a indiqué Kassoum Diabaté, Directeur général du centre, dans son mot de bienvenue aux membres du conseil d’administration. En dépit de son rôle de lutte contre la pauvreté, le CNAPESS a été amputé en 2021 de 31% de son budget. « Des lignes budgétaires entières n’ont pas été ouvertes », a affirmé le directeur.

Malgré le « contexte difficile », le président du Conseil d’administration a salué les performances du CNAPESS. Ainsi, le centre a enregistré un taux d’exécution des activités de 69% en 2021 contre 58,62 % en 2020. Un taux de mobilisation de 68,01% des ressources et un taux d’exécution globale des dépenses évalué à 68,74%. Pour l’année 2022, le budget prévisionnel du CNAPESS est établi à 335 millions FCFA. Soit une hausse de 6,21% par rapport à l’année dernière.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

