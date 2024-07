Les membres du conseil d’administration ont tenu sa 61ème session ordinaire du Pari Mutuel Urbain (PMU Mali) le mercredi dernier dans la salle de conférence de la structure. L’ordre du jour était sur le bénéfice de 2023. L’année passée, le PMU Mali a fait un total bilan de 47 411 664 857 FCFA soit en hausse de 1,7 % en 2022.

La 61ème session ordinaire du conseil d’administration du PMU Mali a été présidée par le président du conseil d’administration du PMU Mali, Kafogo Coulibaly, cette résilience du PMU Mali est le fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes et c’est l’occasion pour monsieur Coulibaly de au nom de l’ensemble des administrateurs d’adresser toutes ses félicitations à la direction générale et à l’ensemble des travailleurs du PMU Mali tout confondu pour la réalisation de ce résultat exceptionnel. ‘’ Aux administrateurs, merci pour votre accompagnement. Un grand merci aux réseaux de vente (revendeurs, intérimaires) pour leurs engagements constants Milles aux parieurs pour la confiance renouvelée depuis près de 30 ans. Il a évoqué le 01er septembre 2024, le PMU Mali aura 30 ans. ‘’ C’est un témoignage tangible de notre capacité d’adaptation, de résilience et de succès face aux défis rencontrés. Les 30 ans constituent la preuve que le PMU Mali a surmontée de nombreuses épreuves et a su réinventer et innover.

Le président du conseil d’administration du PMU Mali a affirmé que l’année 2023 s’est déroulée dans un contexte difficile caractérisé par la persistance de la crise multidimensionnelle que traverse le pays depuis plusieurs années par les conséquences économiques et financières du conflit russo-ukrainien. ‘’ Sans oublier les multiples perturbations liées aux nombreuses revendications des différentes syndicats locaux’’, a ajouté M. Coulibaly.

Diakaridia Sanogo

