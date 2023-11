Abdelzaziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel lors de Mali Digital Awards : “Pour encourager nos jeunes startups, Moov Africa Malitel offre un Prix pour l’innovation au lauréat de la catégorie solution digitale”

“Le tout digital est désormais le chemin indispensable pour toute entreprise qui souhaite prospérer dans l’économie actuelle”

En tant que sponsor officiel, Moov Africa Malitel sous le leadership de son directeur général, Abdelaziz Biddine, était au rendez-vous de la 3e édition de Mali Digital Awards, qui s’est tenue du 26 au 28 novembre 2023, au CICB. Une belle occasion pour l’entreprise citoyenne de réaffirmer tout son intérêt au développement de ce secteur. Selon lui, le thème de cette année “la crise, accélérateur de transformation digitale” est évocateur des actions qui ont vu le jour depuis plusieurs années grâce aux rôles que les sociétés de Télécommunications ont su jouer. Voici le discours intégral du directeur général de Moov Africa Malitel prononcé à cette occasion.

C’est avec un agréable plaisir que je prends la parole au nom de Moov Africa Malitel, sponsor du présent événement.J’adresse mes vives félicitations à Monsieur Ander Baba Diarra et à son équipe, initiateurs de ce rendez-vous, désormais incontournable au Mali. Le thème de cette année “la crise, accélérateur de transformation digitale” est évocateur des actions qui ont vu le jour depuis plusieurs années grâce aux rôles que les sociétés de télécommunications ont su jouer.

La présente édition se tient dans un contexte très particulier marqué d’une part, par un net recul du Covid-19 qui a eu d’énormes conséquences sur nos modes de vie et de travail et d’autre part, par le lancement de plusieurs chantiers dans le domaine de la refondation de l’Etat et de la modernisation de l’administration.

Au plus fort de la crise du Covid, des efforts louables de réinvention du cadre de travail dans les administrations publiques et privées ont été engagés afin d’assurer la continuité de service. Nous avons été amenés à repenser notre modèle de développement dans le domaine du digital.

Pour résister à la crise du Covid que d’efforts d’adaptation ont été observés dans nos structures ! Les acteurs publics et privés, ont eu énormément recours aux technologies du numérique pour renforcer leur capacité de résilience. Les opérateurs de télécommunications que nous sommes, avons accompagné cette dynamique.

La transformation digitale et l’innovation sont de formidables leviers pour la création d’emplois et de richesses. Désormais, le digital est partout : dans les parcours d’achat, les moyens de paiement, les relations avec les clients et les modes de communiquer (en interne comme en externe). La digitalisation revêt un avantage majeur : elle permet de cultiver une relation particulière et unique avec chacun de ses interlocuteurs. En utilisant les outils du numérique, une entreprise peut en effet fournir à son public des modes de communication plus actuels, rapides, fiables et ludiques. Pour rester compétitive, comprendre son marché et s’inscrire dans le contexte économique actuel, une entreprise (de la TPE à la multinationale) se doit adapter ses processus au digital.

Dans le cadre de la gestion de l’Administration, la digitalisation offre plusieurs avantages conséquents. En premier lieu, le rapprochement du citoyen à l’administration et la simplification des procédures administratives. Le gain de productivité qu’offre la digitalisation s’étend par ailleurs aux processus d’administration de la structure. La collaboration devient transversale, l’information circule mieux et plus vite et les données sont mieux stockées, catégorisées, protégées et sauvegardées.

Autres avantages et pas des moindres, elle facilite la transparence et la confiance dans le système et les mécanismes de traitement des dossiers.

En pratique, la digitalisation va impacter les dynamiques internes de sa structure en lui fournissant des avantages quotidiens en termes de confort de travail et d’augmentation de la productivité des salariés. Ces derniers auront accès à un outil de travail numérique et centralisé qui les informe en temps réel des flux entrants et sortants des stocks ou leur offre un espace de partage en direct des dossiers en cours. Le travail collectif et collaboratif, rendu plus accessible et facile, est alors encouragé, ce qui décuple considérablement la rentabilité des équipes et favorise l’innovation.Aussi, est-il hautement souhaitable que ce domaine stratégique puisse bénéficier de notre soutien indéfectible.

Il convient de signaler que Moov Africa Malitel joue pleinement sa partition à travers plusieurs composantes, il est devenu aujourd’hui un compagnon de plus en plus intégré au quotidien des maliens. Grâce à la transformation digitale, de nombreuses possibilités sont offertes à nos clients à travers nos plateformes qui offrent divers services.

Nous lançons un appel aux autorités compétentes pour faciliter l’accès à l’internet et favoriser la création d’écosystèmes propices à l’innovation. Le tout digital est désormais le chemin indispensable pour toute entreprise qui souhaite prospérer dans l’économie actuelle. C’est le lieu pour moi de féliciter et de remercier tous les acteurs qui se battent inlassablement pour que la transformation digitale soit une réalité au Mali.

Excellence Monsieur le Ministre,

Pour joindre la parole à l’acte, Moov Africa Malitel a décidé, pour encourager nos jeunes startups, d’offrir un Prix pour l’innovation au lauréat de la catégorie solution digitale. Je souhaite plein succès à la présente édition de Mali Digital Awards.

Merci de nous avoir choisi pour vous accompagner”.

Commentaires via Facebook :