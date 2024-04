Objet d’allégations accablantes dans une récente publication amplement relayée sur les réseaux sociaux, Babaly Ba, le DG historique de la BMS, se sera longtemps retenu avant de sentir un besoin de rompre le silence. Dans sa réplique ci-devant, il indique d’ailleurs n’y voir aucune opportunité en dehors du devoir de disculper d’autres hauts responsables dont la réputation est atteinte dans le sillage des tentatives de nuire à sa personne. Il s’inscrit ainsi en faux contre les affirmations qu’il qualifie de calomnieuses et affirme n’avoir jamais tenté de se soustraire à l’action judiciaire en soudoyant un quelconque acteur de la justice. Il promet par conséquent de démasquer les auteurs et de les traduire.

Rappelons que le nom de Babaly Ba est cité dans un récent brûlot anonyme où un haut responsable de la République est accusé d’avoir trempé dans l’exfiltration du célèbre banquier contre espèces et biens matériels.

Chers concitoyens,

Il y a de cela quelques jours, il m’a été désagréablement donné de lire sur les réseaux sociaux des affabulations selon lesquelles j’ai tenté de corrompre de hauts responsables de mon pays par d’importantes sommes d’argent et des biens matériels, dans le but de me soustraire à d’éventuelles actions judiciaires dans le cadre de l’exercice de mes anciennes fonctions de Président Directeur Général de Banque.

La légèreté et la cruauté des allégations suffisent à comprendre la véritable motivation des auteurs de cette cabale dirigée contre ma personne. Je ne me serais pas employé à y répondre si des autorités judiciaires n’étaient pas indexées avec la même intention calomnieuse.

Je voudrais à cet effet élever la plus vive protestation contre de telles méchancetés, qui n’ont d’autre dessein que de nuire à ma réputation ainsi qu’à celles des hautes autorités. Ainsi, je réaffirme de la manière la plus catégorique et solennelle que je n’ai jamais versé une quelconque somme d’argent à quiconque, encore moins à un représentant du Gouvernement. De tels propos nauséabonds, qui n’ont pour objet que de me nuire, me paraissent inadmissibles.

C’est pourquoi, je me réserve le droit, de concert avec mon conseil d’avocat, de rechercher par tous les moyens possibles les responsables desdites allégations et de les traduire devant les juridictions compétentes.

Je remercie par ailleurs tous ceux qui m’ont manifesté leur soutien, leur solidarité et leur confiance en cette circonstance malheureuse.

Babaly BA

