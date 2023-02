Affaire de harcèlement sexuel : Mme Ndiaye et Africable blanchies, Somilo mord la poussière

Après le procès de la semaine dernière, dans l’affaire dite Mme Ndiaye-Africable et la société minière Somilo, hier la justice a vidé son délibéré en déclarant les prévenus non coupables dans cette affaire.

C’est dans une salle bondée du Tribunal de grande instance de la Commune VI que le juge a prononcé jeudi le verdict dans l’affaire de diffamation qui opposait Mme Ndiaye-Africable et la société minière Somilo. Les prévenus ont été déclarés non coupables des faits et relaxés de toute poursuite. En clair, le Tribunal a estimé qu’il n’y a pas eu de diffamation envers la société minière Somilo.

Toutefois, les avocats de la partie civile ne s’avouent pas pour autant vaincus, affirmant qu’une décision de première instance est toujours susceptible d’appel jusqu’à l’échéance, c’est-à-dire dans 15 jours.

Les parties civiles décideront-elles de faire appel oui ou non ? La question hante des esprits. D’après Me Tapo, avocat de Mme Ndiaye, c’est une première victoire pour sa cliente.

On pouvait lire le bonheur sur le visage de la présidente de Wildaf, qui s’est battue corps et âme pour que justice soit faite à Mme Ndiaye. Les yeux embués de larmes, elle a félicité les avocats de sa protégée. Dans l’attente de la décision que prendront les parties civiles, Mme Ndiaye et les représentants d’Africable savourent bel et bien leur liberté retrouvée.

Fatty Maïga

(Stagiaire)

