Au lendemain de la mobilisation de protestation des Maliens devant l’ambassade d’Algérie a Bamako, une foule impressionnante a envahi hier les rues de Kati a l’appel de la société civile, pour dénoncer vigoureusement l’agression perpétrée par l’Algérie contre notre pays en abattant sciemment un drone des Forces armées maliennes sur le territoire national. De la mairie jusqu’à la préfecture, la marche s’est déroulée dans le calme, mais avec une détermination inébranlable.

Cette manifestation historique a réuni toute la population de Kati : autorités politiques, administratives et coutumières, membres du Conseil national de la Transition (CNT), femmes, jeunes, personnes âgées et personnes vivant avec un handicap. Tous unis sous la bannière de la devise nationale : «Un Peuple, Un But, Une Foi».

Au terme de la marche, une déclaration solennelle a été remise au gouverneur de la Région de Koulikoro, spécialement présent dans la ville garnison pour l’occasion. Dans ce document lu publiquement, la population de Kati condamne avec la plus grande fermeté l’agression jugée «inacceptable», qualifiée de violation du droit international et des principes fondamentaux du bon voisinage.

Les manifestants ont exprimé leur soutien total à toutes les démarches légales et diplomatiques, y compris le dépôt d’une plainte officielle contre l’Algérie devant les instances internationales compétentes. La population a également salué la solidarité sans faille des Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel (AES) et a réaffirmé son soutien indéfectible aux autorités de la Transition, ainsi qu’aux Forces armées maliennes (FAMa) et celles de l’AES, garantes de la souveraineté nationale.

En réceptionnant la déclaration, le gouverneur de Koulikoro a tenu à remercier chaleureusement la population de Kati pour son patriotisme et son engagement citoyen. Il a promis de transmettre cette déclaration à qui de droit, dans les plus brefs délais.

