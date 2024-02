“Aucun défi ne nous sera insurmontable pour le succès de cette entreprise”

Lauréat du Prix de la Performance, Amadou Berthé est le chef du Service vente indirecte de Moov Africa Malitel. Il a été distingué à la Nuit du Mérite pour avoir contribué à l’atteinte des objectifs de l’entreprise lors de l’exercice 2023. Il est réputé être un cadre chevronné, travailleur, bosseur, discret et peu bavard. Amadou Berthé a aussi contribué à plusieurs actions innovantes au sein de l’entreprise. A son actif, la recharge mobile avec une croissance record de plus de 16 %.

Au nom des récipiendaires, il a salué l’organisation de cette belle initiative dont l’objectif est de récompenser les agents. “Nos sincères remerciements à vous M. le directeur général, pour avoir initié cet événement afin de célébrer le travail bien fait, la cohésion et la mobilisation de tout le personnel. Pour nos prédécesseurs, pour nous et pour l’avenir, aucun défi ne nous sera insurmontable pour le succès de Moov Africa Malitel. Nous disons bravo à la direction des ressources humaines et à la commission d’organisation pour la réussite de cette cérémonie”, a souligné le porte-parole des récipiendaires, Amadou Berthé. Avant de rendre un vibrant hommage à tous ses collègues disparus.

Mention spéciale a été adressée au directeur général Abdelaziz Biddine pour son leadership. “M. le directeur général, certes vous nous avez dédié cette soirée. Permettez-nous tout de même de saluer l’humanisme dont vous faite preuve depuis votre arrivée chez vous en terre malienne.

La dernière date du décès de notre collègue, Mme Diallo Bibata Traoré. Nous avons une pensée particulière pour cette brave dame, qui a été exemplaire par son courage et son engagement jusqu’à ses derniers jours parmi nous. M. le directeur général, ce jour-là encore nous vous avons vu et nous avons apprécié. Qu’Allah vous bénisse !” a rappelé Amadou Berthé.

Pour conclure, il dira ceci : “M. le directeur général, sous votre leadership clairvoyant, au nom de l’ensemble des travailleurs, nous renouvelons notre engagement pour plus de résultat et encore plus de réussite pour le succès de Moov Africa Malitel”.

El Hadj A.B. HAIDARA

