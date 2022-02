Pour fêter le départ des forces Barkhane et Takuba, le Mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts a organisé samedi dans l’après-midi, un meeting populaire sur le Boulevard de l’indépendance. C’était en présence de plusieurs milliers de personnes venues manifester pour la circonstance leur joie et leur victoire face à la « France impérialiste ».

Des années durant, le Mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts constitué des jeunes conscients et engagés, lutte contre la présence des forces françaises dans notre pays. Et à cet effet, des meetings ont été organisés dans tout le pays pour dénoncer l’inefficacité de la force Barkhane à gérer la crise sécuritaire qui secoue depuis des années et d’appeler nos plus hautes autorités de coopérer avec la Russie de Vladmir Poutine qui est à leurs yeux, un partenaire sérieux. Ce faisant, le président Français Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière la fin de l’opération Barkhane au Mali. Cette annonce est selon les militants du Mouvement Debout sur les Remparts, une victoire contre le pays qui est la principale cause de la crise sécuritaire dans le Sahel.

Avec des balais, des drapeaux du Mali et de la Russie à la main, les militants du Yerewolo Debout sur les Remparts sont venus de toutes les communes de la capitale et de ses environs pour célébrer le départ de la France du Mali. Ils scandaient des slogans comme : « A bas la France », « Au revoir Barkhane », « Vive la Russie »…

Pour l’ancien député de la commune 4 du District de Bamako, l’Honorable Moussa Diarra, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta met la souveraineté du Mali au-dessus de tout et se bat aussi pour la sauvegarde de la dignité du Mali. Et de poursuivre que le président de la transition a bien compris ce que le peuple veut et si Dieu le veut, dit-il, le Mali recouvra toute son intégrité territoriale.

« Nous sommes reconnaissants envers les Maliens qui ont tout fait que la France des djihadistes parte de notre pays. On a toujours dénoncé le jeu de la France et vous nous avez crus et nous aider afin que cela cesse. Nous ne pouvons que vous remerciez pour ce que vous avez fait pour le Mali de Modibo Keita », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Sidiki Kouyaté, l’un des coordinateurs généraux du Mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts dira que malgré les menaces faites par la France et ses complices pour contrer la révolution pour la liberté entreprise au Mali, le peuple malien n’a rien abandonné. Pour rappel, il dira qu’en 2012, beaucoup de maliens n’aimaient pas que la France intervienne au Mali. « Parce que partout où elle va, elle ne fait qu’empirer le problème au lieu de le résoudre » affirme-t-il. Et de poursuivre que c’est la France qui est à la base du génocide du Rwanda. « C’est l’opération turquoise conduite par la France qui a envahi le Rwanda. Et nous craignions de même pour la Barkhane », a-t-il indiqué. IlDans la même veine, il dira que c’est la France qui a envahi la Lybie et c’est ce qui a fragilisé le Sahel. En guise de conclusion M.Kouyaté dira qu’on ne peut pas être la principale cause d’une chose et d’en être la solution. « La France n’est pas la solution », estime-t-il avec conviction.

Le plat de résistance de ce meeting populaire a été l’intervention du Coordinateur général du Mouvement Yerewolo débout sur les remparts, Adama Diarra dit ‘’Ben le cerveau’’. Qui a de prime abord remercié Dieu le Tout-puissant pour cette première victoire. Et d’annoncer que son mouvement luttera dans les jours à venir avec le mouvement ‘’Faso Lakana Ton’’, un mouvement qui a les mêmes objectifs que ‘’Yerewolo débout sur les remparts’’. Selon lui, la France a toujours été l’origine des problèmes de nos Etats et sa politique sert à maintenir nos peuples dans la pauvreté. « La France est capable de tout pour son intérêt », a-t-il indiqué. Pour lui grâce à la mobilisation et la détermination du peuple malien, les ennemis sont en train de disparaitre petit à petit. Et de déclarer que ce moment est historique dans l’histoire politique de notre pays et de l’Afrique. C’est-à-dire, dit-il, le fait d’avoir été les premiers à demander le départ de la France au moment où personne ne croyait à une telle évidence, jusqu’à ce jour que cela soit fait, grâce à la détermination du peuple malien et le courage des autorités de la Transition.

« Nous saluons le Président Colonel Assimi Goita qui a décidé de suivre son peuple et c’est pourquoi au retour, le peuple est prêt pour se sacrifier pour ce président et toutes les autorités de la Transition », a-t-il souligné. Selon ‘’Ben le Cerveau’’, le peuple soutiendra toujours les autorités de la Transition tant qu’elles sont sur cette voie qui est la libération totale de notre pays.

Adama Tounkara

