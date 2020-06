Apprenons les uns des autres, une émission à regarder la page Facebook organisée par l association Femme et TIC soutenue par le programme VOICE

Cette conférence du 29 juin 2020 avait pour thème central “Femme , handicap et métiers stéréotypes: les défis à relever pour une meilleure réussite professionnelle”.

La présentatrice Diallo Massitan Fofana orthoptiste et Aminata Traoré pompiste étaient l invitées de Diallo Assetou Diarra de Femmes et TIC.

Porteuse d handicap motrice, la jeune pompiste de 31 ans, dit avoir préféré gagner sa vie à la sueur de son front au lieu de ‘faire la mache’ comme bon nombre de personne handicapée. Battante, courageuse et déterminée ‘ la jeune Aminta déclare être attirée par les ‘métiers dit d homme ‘en Bravant tous les stéréotypes. Au delà de son apparence de dure carapace , Aminata porte en elle de triste souvenirs de son handicap. En effet c est en larmes que la jeune dame évoque son enfance, C est à l âge de 2 ans qu’elle s est retrouvée dans cette situation, soutenue par ses parents, sa famille , Aminata après maintes consultations sanitaire, ne trouva point de solution à cette maladie qui l a laissée handicapée motrice.

Quant à Massitan Fofana , également touchée par un mal à la petite enfance, l enfant studieuse a opté l orthopecie, une passion qui la ferra apprécier de ses collaborateurs.

Motivées, battantes , ces deux femmes au parcours différent, ayant en commun un handicap moteur, elles ont évoqué sur le plateau ” Apprendre des uns des autres” leur difficultés et préoccupations . Appelant à l’aide des bonnes volontés Massitan rêve de se renforcer en formation et de voir d autres personnes vivant en situation d handicap être appuyés Pour accéder aux appareils orthophoniques. Et Aminata souhaite avoir pour elle un véritable commerce de vente d essence et de matériel et pouvoir de part son exemple démontrer à d autres personnes atteintes d handicapées de choisir de vivre au delà de leur handicap et préférer le travail à la mendicité. Pour terminer les invités de la journaliste Assetou Diarra Diallo, appellent à combattre tout stéréotype dans l exercice des activités.

Le plateau “Apprenons les uns des autres” donne son prochain rendez vous le mercredi prochain sur sa page Facebook à partir de 15h. Un rendez vous pour combattre les inégalités, les stéréotype.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

