Assemblée constitutive du Mouvement Niimi : Cap sur la préservation de l’identité culturelle et sociétale buwa !

L’assemblée constitutive du Mouvement ‘’Niimi’’ (présence en buwa) s’est tenue, le 25 mars 2023, dans la salle de presse du Centre international de conférences de Bamako (CICB). Au menu de cette rencontre, l’adoption des statuts et du règlement intérieur, la prise en charge des propositions et suggestions d’amélioration du mouvement et la mise en place d’un nouveau bureau.

Créé depuis 2000, le Mouvement ‘’Niimi’’ a changé de nom pour devenir ‘’Buwa Niimi’’ à l’issue de l’Assemblée générale constitutive qui a eu lieu, le 25 mars 2023 au CicB. Le Mouvement ‘’Niimi’’, qui signifie ‘’présence’’ en ‘’buwa’’, s’est restructuré avec un statut et un règlement intérieur. Sa vision : être la faitière de toutes les associations ‘’buwa’’ avec l’ambition de préserver les valeurs sociétales comme l’abnégation, le courage, l’intégrité etc.

Selon Raphael Diarra, animateur principal de ‘’Niimi’’, c’est ensemble qu’il faut y aller pour donner plus de visibilité au ‘’bûwatûn’’. A l’en croire, ‘’Niimi’’ est un mouvement qui existe depuis 2000. «Son parcours durant ces années écoulées a suscité certains enseignements et des besoins pour la communauté. C’est aussi une organisation représentative de la communauté ‘’buwa’’. Avec les difficultés observées, il était nécessaire de se mettre ensemble pour mener des réflexions, se restructurer et mieux se prendre en charge».

Cadre de refondation

Cette assemblée était en quelque sorte un cadre de refondation pour mieux se retrouver, se reconnaître et se donner les moyens et capacités pour l’atteinte des objectifs du mouvement.

Il s’agit aussi de faire la promotion du ‘’buwa’’. Le ‘’bûwatûn’’ a des valeurs sociétales fortes qu’il faut sauvegarder et ‘’Niimi’’ s’est organisé pour relever ce défi.

