L’Association malienne des anciens fonctionnaires des Nations unies (AMAFINU) a tenu son traditionnelle assemblée générale ordinaire jeudi dernier (30 janvier 2025) au siège de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Bamako. Cette rencontre annuelle a permis de dresser le bilan de l’année écoulée et de définir les grandes orientations pour 2025.

Le président de l’Association malienne des anciens fonctionnaires des Nations unies (AMAFINU), Pr. Bah Kéita, a ouvert la session en présentant le rapport d’activités de 2024. Il a mis l’accent sur les nombreuses initiatives entreprises, notamment des contributions aux axes de développement prioritaires du Mali ainsi que des activités de sensibilisation sur des thématiques d’actualité comme la cohésion sociale et la sécurité. La situation financière a également été présentée avec transparence. Cette présentation a été suivie d’un examen approfondi et de l’adoption du projet de plan d’activités pour 2025.

L’un des moments forts de cette assemblée de l’Amafinu a été l’échange avec des délégations venues du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal. Ce qui témoigne de la volonté de renforcer la coopération régionale entre associations sœurs. «Cela fait plus d’un quart de siècle que l’Amafinu a su se faire une place de choix dans le paysage malien et au-delà à travers ses activités multiples et diversifiées contribuant au développement du Mali», a déclaré Pr. Bah Keita en saluant l’engagement des membres de l’association, depuis sa création en 1999. «Depuis sa création, l’association a maintenu des liens étroits avec les agences du système des Nations unies et affirmé son adhésion aux idéaux de paix et de cohésion sociale», a-t-il ajouté. Il a également adressé un message chaleureux aux délégations étrangères et aux autorités présentes, soulignant leur rôle essentiel dans la dynamique de partenariat stratégique.

«C’est un privilège et une opportunité d’avoir des anciens qui sont toujours en bonne santé et disposés à partager leur longue et riche expérience», a déclaré Dr Patrick William Kaboré, le représentant de l’OMS au Mali. Et de poursuivre, «nous sollicitons votre appui pour nous qui sommes encore sur le terrain. Nous sommes demandeur de votre sagesse, de votre expérience et nous n’allons pas hésiter à vous solliciter et à venir vous titiller dans vos domiciles et vous perturber dans votre repos bien mérité pour pouvoir bénéficier de votre savoir et de votre sagesse afin de nous acquitter de ce que nous avons à faire comme tâche…».

L’assemblée générale a également été marquée par le renouvellement partiel du bureau. Une étape clé pour assurer la continuité des activités et intégrer de nouvelles dynamiques au sein de l’association. L’Amafinu a toujours œuvré pour mettre gratuitement l’expertise de ses membres au service des autorités et de la population malienne.

