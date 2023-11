Assemblée générale de l’ANTRID : Seydou Traore reconduit pour un mandat de 03 ans

Le Directeur Général des impôts, Mathias Konaté, a présidé la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire du renouvellement de bureau de l’Association Nationale des Travailleurs Retraités des Impôts et des Domaines (ANTRID). C’était le samedi 28 octobre 2023 au siège de l’institution. À l’issue des travaux, le président sortant, Seydou Traoré, a été reconduit à l’unanimité pour un second mandat de 03 ans. Il dirige un nouveau bureau de 15 membres.

Au cours de ce premier conseil national, le président sortant, Seydou Traoré, a présenté au nom du bureau national, le rapport d’activités et le rapport financier. Il a fait savoir que c’est avec beaucoup de réconfort que les résultats obtenus durant la période indiquée sont le fruit des efforts des membres du bureau qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur santé pour mener à bien ce premier mandat. Il a rendu un vibrant hommage à toutes les victimes civiles, militaires maliennes comme étrangères tombées sur le champ d’honneur pour la paix au Mali, avant de saluer et remercier les appuis financiers, matériels, techniques et même en ressources humaines fournis par les deux administrations pour la tenue de cet événement.

Dans son allocution, le Directeur Général des impôts, Mathias Konaté, a rappelé que les textes de création, d’organisation et de fonctionnement prévoient de renouveler des représentants légitimes à des intervalles réguliers. Ce processus traduit la gouvernance démocratique au sein de l’association qui a, selon lui, contribué efficacement au regard de son professionnalisme à l’œuvre de construction nationale du pays à travers la réalisation du sacerdoce. Cette mission est noble. Il s’agit notamment de mobiliser les ressources fiscales intérieures pour financier les grands projets et programmes de développement économique et social de notre patrie.

Dans son intervention, M. Konaté a laissé entendre que la direction générale aura encore besoin, pour un temps, de leur conseil et de leur éclairage sur les sujets qui fondent l’administration. « C’est pourquoi une convention de partenariat a été signée afin de créer un cadre formel de travail avec l’association. L’objectif visé est de profiter des riches expériences de nos aînés », a-t-il dit.

Boubacar S. Traoré

