Assemblée générale du mouvement « Génération Engagée » : Appel à la mobilisation pour bâtir un Mali prospère

Le mouvement « Génération Engagée » a organisé une assemblée générale extraordinaire, le samedi 18 février au CNPM. L’objectif était de « faire émerger une nouvelle génération de femmes et d’hommes citoyens engagés, qui pourront se former et apporter leurs compétences et connaissances à l’effort collectif » de refondation d’une nation malienne prospère.

Le président de Génération Engagée, Moctar Ousmane Sy, a rappelé que depuis le 18 Août 2020, le Mali a entamé une phase de transition. C’est ainsi que, à l’en croire, les autorités de transition ont souhaité mener dans une logique de refondation, des réformes politiques et institutionnelles pour obtenir un cadre de gouvernance propice à la mise en œuvre des politiques publiques porteuses d’un développement réel, harmonieux et durable du Mali. Il estime que c’est dans cette action que le mouvement Génération Engagée a décidé de se mettre au service du pays. « Oui, une Génération de Femmes et d’Hommes ayant compris la nécessité de s’engager, en passant de la réflexion à l’action, en portant des idéaux politiques et citoyens clairs, porteurs d’espoir et ramenant l’engagement politique et l’engagement citoyen aux sens nobles des termes c’est à dire au service exclusifs de nos populations » a-t-il expliqué.

Pour lui, Génération Engagée poursuit l’objectif de faire émerger une nouvelle génération de femmes et d’hommes citoyens et engagés, qui pourront se former et apporter leurs compétences et connaissances à l’effort collectif de réflexions et d’actions de refondation d’une nation malienne prospère. Il ajoutera que cela nécessite de les préparer à l’exercice des responsabilités politiques nominatives ou électives. Et Moctar Sy de soutenir que le mouvement attache un prix aux questions de la représentativité et de participation des jeunes aux processus de réformes en cours dans notre pays. C’est pourquoi, il a collaboré, dès sa création, avec d’autres organisations partageant les mêmes aspirations au sein de la coalition des forces juvéniles pour le Renouveau (COFOR).

Moctar Sy d’expliquer d’une part le projet « Ma loi, mon avenir », un plaidoyer en faveur d’un instrument juridique qui garantira la représentativité des jeunes dans les instances de prises de décisions et d’autre part, le projet de campagne de sondage et sensibilisation des jeunes sur les réformes politiques et institutionnelles en cours dans le pays. Et de conclure en rappelant que « Génération Engagée » a réalisé des sessions de formation à l’attention de ses membres et sympathisants, afin d’approfondir leurs connaissances et contribuer aux questions d’intérêt national.

Abréhima GNISSAMA

Commentaires via Facebook :