Avec des consultations gratuites, des médicaments : AIP et GMPS au secours des personnes âgées

Les responsables d’Aiport International Provider (AIP) et Général malienne de Prestations de services (GMPS) ont organisé une cérémonie de consultations gratuites et de remise de kits de médicaments aux personnes âgées. C’était le 7 janvier dernier à la Clinique LAMA de Bamako-Coura en Commune III du District de Bamako.

Ces consultations gratuites et kits de médicaments, selon le représentant des organisateurs, Siriman Sacko, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale des deux entreprises AIP et GMPS. «Ces consultations visent à aider les personnes âgées à garder la santé afin de continuer à conseiller les jeunes».

Un acte de tous les jours

Les responsables d’Aiport International Provider (AIP) et Général malienne de Prestations de services (GMPS), a-t-il souligné, sont des jeunes leaders qui ont répondu à l’appel des plus hautes autorités du Mali. Ils veulent contribuer à leur manière à l’œuvre de construction nationale, a déclaré Siriman Sacko. «Ce sont des jeunes qui travaillent dans le domaine de l’entreprise. Ils réalisent des profits et ont décidé de redistribuer une partie des profits au bénéfice des personnes âgées dans le cadre de la solidarité». La solidarité, a-t-il fait savoir, est un acte de tous les jours.

Le représentant des organisateurs a déclaré que les consultations visent un objectif de 1000 personnes dont 60% de femmes. Il rassure sur la continuité de cette œuvre de solidarité. «Tant que les entreprises vont continuer, cette activité va se poursuivre ».

Sékou Traoré, chef de quartier, a fait part de toute sa satisfaction. Selon le notable, ce geste de solidarité et d’entraide des jeunes est du concret. «Je vous avoue que je suis aux anges….L’aide est directe sans ambages. On ne peut que saluer les initiateurs. C’est fantastique. Nous souhaitons qu’ils organisent une activité de ce genre chaque année. Ils sont à saluer et à féliciter. Au nom de toute la population nous leur disons infiniment Merci », a souligné Sékou Traoré.

Venu pour la consultation, Moussa Sidibé a félicité les initiateurs de ce projet. « Je me suis fait consulter. On m’a remis des kits. Je suis content. Je veux que ça soit une continuité. C’est une bonne initiative. J’encourage les initiateurs. Je pense que l’Etat doit les soutenir », a reconnu Moussa Sidibé.

Mme Diop Koromoutou Niono, Porte-parole des femmes, est venue de Magmambougou en Commune VI du District de Bamako. Elle est réjouie de l’accueil avant de remercier les jeunes pour leur geste. «J’ai été bien accueillie. J’ai été bien consultée. Le médecin a été affable et gentil avec moi. On m’a donné des médicaments gratuitement. Je formule les vœux pour ces jeunes qui ont pris cette initiative afin qu’ils continuent à faire du bien», a affirmé Mme Diop Koromoutou Niono.

A en croire Dr Oumar Diallo, Médecin à la Clinique LAMA, les pathologies rencontrées chez les patients consultés sont essentiellement de l’hypertension artérielle et le diabète. Selon lui, la vieillesse s’accompagne avec certaines maladies chroniques comme les arthroses.

