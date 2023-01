Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a présidé mercredi dernier (11 janvier 2023) la cérémonie de lancement de la nouvelle identité visuelle de la Banque nationale du développement agricole (BNDA).

A travers cette initiative, la «Banque verte» se positionne pour l’avenir. Selon ses responsables, notamment le Directeur général Mary Kéita, le lancement de cette nouvelle identité visuelle est à la fois la concrétisation d’un choix stratégique et le couronnement de plus d’une année de brainstorming, de réflexions et de partages.

Elle vise à améliorer l’efficacité commerciale aux services de ses clients ; la performance opérationnelle pour cultiver l’excellence de son service client et la Qualité des activités de support afin de privilégier le capital humain, la maîtrise des technologies et le pilotage de la performance. «Cette nouvelle identité visuelle est notre Charte de communication. Elle doit exprimer nos choix, donc nos valeurs qui répondent à celles de nos clients qui pourront ainsi s’identifier à la marque BNDA. Notre communication sera plus efficace et notre positionnement dans le monde bancaire malien plus clair», a souligné Mary Kéita. «La BNDA de demain sera plus performante», a-t-il assuré avec une ferme conviction.

Pour le président du Conseil d’administration, l’ancien DG Moussa Alassane Diallo, le mérite de la BNDA est qu’elle a «su se réinventer au fil des années pour poursuivre sa croissance malgré les difficultés». Quant au ministre Alousséni Sanou, il a salué la direction et l’ensemble du personnel de l’établissement bancaire pour leurs efforts. Cette nouvelle identité visuelle s’applique à l’ensemble des outils de communication modernes. Plus sobre et plus fonctionnel, le www.bnda-mali.com est au service de la clientèle et du grand public. Il regroupe, à la fois, toutes les informations thématiques nécessaires à la bonne administration d’une banque moderne…

