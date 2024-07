Expulsés des bâtiments appartenant aux chemins de fer du Mali, depuis le mois juin 2024, les travailleurs du Buffet hôtel de la gare de Bamako et de l’hôtel du Rail de Kayes ont de gros soucis aujourd’hui. Leurs affaires sont étalées dehors à la merci de la pluie, surtout en cette période d’hivernage. Ils se disent écœurés et perdus dans la nature. Ils sollicitent l’implication du président de la transition.

Le Buffet hôtel de la gare de Bamako et l’hôtel du Rail de Kayes jadis de hauts lieux de distraction ont été l’objet d’une mesure d’expulsion depuis le mois de juin dernier. A la gare du chemin de fer de Bamako (rail-da), le constat est amer. Les matériels, les lits, les armoires et autres affaires sont bien étalés dehors à même le sol, sous le soleil.

Au Buffet hôtel de la gare de Bamako où nous avons été la semaine dernière, deux travailleurs sont commis par leurs responsables pour surveiller les matériels. Ces derniers nous ont fait part de leur impuissance face à une éventuelle pluie. Joint au téléphone, Cheickna Camara, un des responsables des travailleurs, nous a volontiers dressé l’historique de cette affaire qu’il déplore d’ailleurs.

Aux dires de M. Camara : “On était au Buffet hôtel de la gare de Bamako et à l’hôtel du Rail de Kayes. On a été recrutés comme cheminot depuis 1977, sous Djibril Diallo, le directeur général de la Régie du chemin de fer à l’époque. De 1977 à 1996, la Banque mondiale et le FMI ont demandé la privatisation du chemin de fer du Mali. C’était sous Alpha Oumar Konaré et Ibrahim Boubacar Kéita. On nous a privatisés à cette occasion et on nous a fait savoir que nous sommes des cheminots et que nous pouvons continuer à travailler là-bas.

Donc, le Buffet hôtel de la gare de Bamako et l’hôtel du Rail de Kayes ont signé un contrat entre eux. On faisait des compensations. Les cheminots logeaient chez nous. En 2003, la société Transrail a repris le chemin de fer. Il a décidé de se séparer de nous et a même coupé notre électricité. Cependant, quand on nous a privatisés on nous a payé des maigres montants comme droits. Chacun de nous a contribué une somme de 500 000 F CFA pour pouvoir redémarrer nos activités au Buffet et à l’hôtel du Rail de Kayes. Ainsi on a pris un locataire général qui coiffait les deux unités en la personne de feu Makan Coulibaly. Tous les cheminots descendaient pour s’installer gratuitement à l’hôtel. C’est en 2020 que l’affaire de la Société des patrimoines ferroviaires (Sopafer) a commencé avec comme directeur Ibrahim Maïga. Ce dernier nous a convoqués au tribunal prétendant que les hôtels, c’est pour lui.

Au tribunal, on a gagné le procès contre lui. Et puis un certain Joseph Coulibaly nommé PCA de la Sopafer, s’est rendu au Buffet hôtel de la gare de Bamako et à l’hôte du Rail de Kayes. C’est ainsi que le dimanche 20 juin 2024, il a chassé les travailleurs du Buffet de l’hôtel de la gare en mettant toutes nos affaires dehors. On a été le rencontrer plusieurs fois pour lui exprimer notre indignation et lui faire savoir qu’on a été bafoués dans nos droits. Il nous reçoit régulièrement mais nous sommes à un mois sans solution. L’hivernage a commencé. On lui a fait part de nos inquiétudes par rapport à nos affaires qui sont étalées dehors à la merci de la pluie. A ce niveau, il nous a demandé d’écrire une lettre, ce qui a été fait. Et sa réponse a été qu’il va envoyer un huissier pour trouver un endroit où mettre nos affaires. Jusque-là, on n’a rien vu”.

Cheickna Camara déplore la façon dont ils ont été expulsés. A ce titre, il entend demander une audience au président de la Transition parce qu’il estime qu’il y a des travailleurs qui souffrent depuis plus d’un mois.

“Faire sortir deux unités comme ça, sans préavis, sans sommation. Nous sommes écœurés et perdus dans la nature”, conclut M. Camara.

Ibrahima Ndiaye

