Calendrier des élections : Le M5-RFP dénonce une démarche solitaire de l’Etat et émet des réserves

Après la publication du chronogramme des futures élections référendaire et générales, le Comité stratégique du Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) s’est prononcé sur ledit calendrier à travers une déclaration en date du 19 avril dernier dans laquelle il fustige cette démarche dangereuse, selon lui, qui représente un risque certain de déstabilisation du pays, aujourd’hui menacé de toutes parts. Ainsi, le mouvement appelle à un consensus large et sincère autour des questions nationales en l’occurrence la préparation et l’organisation d’élections régulières pour éviter à notre nation les affres d’une énième crise pré et postélectorale.

Dans la déclaration, le Comité stratégique du principal mouvement de contestation ayant conduit à la chute du régime IBK dit avoir pris note du chronogramme du référendum et des élections générales publié le 15 avril 2021 par le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation alors même que le cadre de concertation, réunie le mardi 13 avril 2021 entre ce département ministériel et les partis politiques, n’a discuté d’une quelconque question de chronogramme. Ainsi, le M5-RFP s’étonne, de prime abord, que le calendrier des élections soit ainsi publié sans la moindre concertation avec les forces politiques et sociales et sans le moindre égard pour le Comité d’orientation stratégique, récemment créé, dont la nature réelle d’instrument de “faire-valoir” est ainsi révélée au grand jour.

A en croire la déclaration, le M5-RFP s’étonne également que le processus de consultation puisse commencer avant la révision annuelle des listes électorales fixées par la loi au mois d’octobre. “Il est à préciser qu’à cette révision annuelle obligatoire ne peut se substituer aucune révision exceptionnelle des listes électorales”, ajoute la déclaration.

En fait, poursuit le M-RFP, le chronogramme publié n’est qu’une énième malice, une diversion de la junte militaire pour desserrer l’étau de la pression nationale et des exigences de la communauté internationale sur le gouvernement pour le respect scrupuleux des 18 mois retenus pour la durée de la période de transition.

En témoignent en effet : l’absence totale de temps prévu pour les consultations et les débats indispensables à l’élaboration de tout projet de Constitution ; le refus de la mise en place de l’Organe unique de gestion des élections unanimement convenue au sein de l’ensemble de la classe politique ; l’opacité totale sur le mode de scrutin et les circonscriptions électorales ; l’échec et l’incapacité de la junte militaire à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire national, a fortiori les conditions d’une bonne organisation des élections projetées, ainsi que celles du retour des déplacés et des réfugiés dans leurs localités respectives pour leur permettre d’exercer leurs droits civiques ; l’absence totale de mesures correctives sur les insuffisances et les irrégularités qui ont conduit à la contestation des élections présidentielles de 2018 et de l’élection législative de 2020. “Au total, le chronogramme des élections, tel que publié confirme toutes les appréhensions du M5-RFP sur une volonté de plus en plus affichée des autorités de Transition de cession du pouvoir à un complice, en violation flagrante des engagements pris par le président de la Transition lors de son discours d’investiture”, peut-on lire dans la déclaration. Le M5-RFP se dit être attaché à la nécessité d’une rectification du processus de transition en cours pour la refondation du Mali. A cet effet, il met en garde les autorités de la Transition en réitérant son refus de s’associer à une mascarade électorale visant à infantiliser les Maliens.

“Le M5-RFP n’est pas d’accord et dit non ! Le M5-RFP fustige cette démarche dangereuse qui représente un risque certain de déstabilisation du pays, aujourd’hui menacé de toutes parts, et appelle à un consensus large et sincère autour des questions nationales, en l’occurrence la préparation et l’organisation d’élections régulières pour éviter à notre Nation les affres d’une énième crise pré et postélectorale”, conclut-il.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :