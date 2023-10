CANAM : Atelier d’immersion des membres du CNT sur les activités de la caisse Nationale d’Assurance Maladie et sur l’état du processus d’adoption des textes du RAMU.

Le jeudi 12 octobre 2023 s’est tenue une session de formation des membres du Conseil National de la Transition (CNT) sur les activités de la CANAM et l’état d’avancement du processus d’adoption des textes du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU).

Ladite session était placée sous la présidence du président du CNT représenté par le président de la commission Santé, développement Social et de la Solidarité M. Aboubacar Sidiki Fomba. Vu son rôle législatif, le CNT a le devoir de vigilance sur le fonctionnement de l’action gouvernementale en général et des services publics en particulier.

Les membres du CNT étant soumis à l’AMO, devraient être bien informés des défis et enjeux liés à la mise en œuvre du régime. Dans un souci de faciliter le processus d’adoption des textes au niveau de l’institution, une connaissance de la CANAM et de ses difficultés s’avérait importante pour les membres a-t-il dit l’honorable Aboubacar Sidiki Fomba.

Selon lui, l’objectif principal de ce renforcement de capacités des membres du CNT sur les activités de la CANAM et de l’état d’avancement du processus d’adoption des textes du RAMU est qu’ils puissent en retour informés les populations.

De grands exploits ont été faits par la CANAM avec 23 milliards de FCFA ajoutés au budget de l’Etat et en 2022, 22 millions de personnes ont été inscrites à l’AMO. La commission santé contente des exploits remercie l’INPS et la CANAM.

A noter que la population malienne exprime aujourd’hui un grand intérêt pour l’AMO et c’est d’ailleurs ce qui a permis aux hautes autorités d’instituer le Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) à travers la Loi n°2018-074 du 31 décembre 2018.

Selon le directeur général de la CANAM, le médecin chef et Général de brigade Boubacar Dembélé, l’AMO est reconnue par la loi N09-013 du 26 juin 2009 pour donner accès au soin curatif et préventif. Le but dudit atelier était de former les membres du CNT et plus spécifiquement, les informer sur :

Les problèmes liés à la mise en œuvre du régime d’assurance Maladie obligatoire,

Les relations entre la caisse et ces partenaires,

L’état d’avancement du régime d’assurance maladie, Universelle

Les dispositions prises dans le cadre de l’opérationnalisation du RAMU,

Faire comprendre les fraudes au sein de l’AMO.

Assitan DIAKITE

