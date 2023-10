Caravane 3e âge de la Fondation Orange Mali : Plus de 5 000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte prévues pour un coût de 43 millions F CFA

Dans le cadre de la 28è édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, la Fondation Orange-Mali a procédé, le mardi 3 octobre 2023, à la Maison des Aînés, au lancement de sa traditionnelle caravane ophtalmologique de consultations et de chirurgies de la cataracte à travers le Mali qui est désormais dénommée “Caravane 3è âge” 2023. Au cours de cette caravane, plus de 5 000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte sont prévues pour un coût de 43 millions F CFA entièrement libéré par la Fondation Orange-Mali. La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré qui avait à ses côtés l’Administratrice générale de la Fondation Orange-Mali, Mme Coulibaly Hawa Diallo.

Dans son intervention, l’Administratrice générale de la Fondation Orange-Mali, Mme Coulibaly Hawa Diallo, a fait savoir que dans le cadre de ses activités de solidarité, la Fondation Orange-Mali soutient les efforts du ministère de la Santé et du Développement social pour l’amélioration de la santé des populations, particulièrement celle des personnes âgées. Selon l’Administratrice générale de la Fondation Orange-Mali, la caravane est une action pérenne de la Fondation Orange-Mali initiée depuis 2005 et qui a sillonné l’ensemble du territoire avec plus de 76 000 consultations et 10 000 chirurgies de la cataracte. A ce titre, la Fondation Orange-Mali, en partenariat avec le Conseil national des personnes âgées (CNPAM) et le Programme national de santé oculaire (PNSO), a entièrement financé la caravane ophtalmologique de consultations et de chirurgies de la cataracte gratuites 2023 qui sillonnera le District de Bamako, Tombouctou, Gao, Diéma, Kati.

Au cours de cette caravane 2023, plus de 5 000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte sont prévues pour un coût de 43 millions F CFA entièrement financé par la Fondation Orange-Mali.

L’Administratrice générale de la Fondation Orange-Mali a annoncé une innovation de taille. Pour l’édition 2023, la caravane ophtalmologique de consultations et de chirurgies de la cataracte sera couplée à une caravane de consultations médicales pour les personnes du 3è âge en médecine générale, cardiologie, urologie et diabète dans les localités de Gao, Tombouctou, Diéma et Kati et Bamako après ce lancement officiel de la caravane. “La caravane ophtalmologique devient ainsi “la caravane du 3è âge”. Cette caravane qui se déroulera du mois d’octobre au mois de décembre 2023, prévoit de réaliser plus de 5 000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte. Elle sera ouverte à toute la population avec une priorité accordée aux personnes de 3è âge. D’autres actions d’envergures seront menées par la fondation Orange durant tout ce mois de la solidarité. La Fondation Orange Mali, qui lutte résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux pour le mieux-être des populations, finance ce projet à hauteur de 43 millions de F CFA”, a-t-elle indiqué.

Avant de procéder au lancement de la caravane 2023, la ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, a tenu à saluer les personnes âgées et solliciter leurs conseils et bénédictions pour le retour de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble au Mali. Elle a informé que la cérémonie de lancement de la Caravane du 3è âge constitue la 1ère activité des quatre semaines thématiques du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

La première semaine de la 28è édition est dédiée aux personnes âgées et a pour parrain l’Officier d’Artillerie Toumani Sidibé (vice-président de l’Association des anciens combattants et victimes de guerre). Pour la ministre de la Santé et du Développement social, la désignation de Toumani Sidibé témoigne de son dévouement au service de la Nation durant toutes ces années où il a servi sous le drapeau. Elle a fait savoir que le Mali est engagé dans une refondation que les plus hautes autorités de la Transition ont basé sur trois principes, å savoir, le respect de la souveraineté nationale ; le respect des choix stratégiques et des partenaires du Mali et la sauvegarde de l’intérêt supérieur des populations. “Raison pour laquelle le thème de la 28è édition est dénommé “La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Malikura “, a-t-elle dit. Elle a rappelé que pour soutenir et renforcer les valeurs de solidarité qu’incarne le Mali, les plus hautes autorités ont institué le Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion comme ” un instrument de réduction de la pauvreté “. A ce titre, elle a exhorté tout un chacun, durant tout le mois d’octobre, à penser et à aider tous ceux qui sont dans le besoin.

Elle a adressé ses remerciements à la Fondation Orange-Mali pour l’organisation de la caravane de consultation ophtalmologique du 3è âge.

Siaka DOUMBIA

