Organisé par le Comité International de Solidarité Africaine (CISA), la Grande Nuit de Cohésion Sociale et de Solidarité Africaine, baptisée «célébrons-nous vivants», a décerné plusieurs récompenses à beaucoup d’opérateurs économiques qui se sont distingués par leur contribution dans le développement socioéconomique du Mali. Articulé autour du thème : Célébrer le Mali qui gagne, les fils et filles qui impactent le développement du pays, l’événement a honoré 13 modèles de réussite. Parmi elles, les opérateurs économiques qui opèrent dans le secteur privé, des responsables des faitières de la presse, les industriels. Ces Opérateurs économiques, leaders politico-religieux, acteurs du développement communautaire ont tous reçus des reconnaissances.

En remettant ces récompenses, le Président du CISA, Richard-Gabin Gbedé , a rappelé l’importance d’une Afrique solidaire et unie qui a décidé de prendre en main son destin en célébrant des hommes et des femmes qui œuvrent pour le développement du continent. Dans le sillage, la représentante de la Délégation Spéciale de la Commune IV, Nassira Mady KEITA a déclaré que la tenue de la cérémonie de récompense du CISA est une chance pour l’Afrique, une chance pour le Mali. Et quant à Berthé Minian Bengaly, Directrice Générale du CICF et Vice-présidente du CNP-Mali, elle a exprimé la reconnaissance du secteur privé aux initiateurs de ce projet et aux récipiendaires. « Nous célébrer de notre vivant est un concept parfaitement choisi. Tant cela nous célèbre, tant cela nous met en challenge, challenge à maintenir le cap et surtout à mieux faire », a-t-elle dit. Le Comité International de Solidarité Africaine (CISA) est une organisation panafricaine qui s’est donnée pour mission de « célébrer vivant » les acteurs de l’économie, de la société civile et des sphères décisionnels qui travaillent au développement du continent.

