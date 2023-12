Comité Syndical de l’Aéroport Senou dénonce des agissements perpétrés contre leurs militants par la direction générale.

Depuis un certain temps, les relations ne sont plus au beau fixe entre la direction générale des aéroports du Mali Senou et les membres du comité syndical affilié à l’UNTM. Nous avons pu s’en procurer de plusieurs lettres pour s’enquerir de la situation qui prévaut à l’aéroport international Président Modibo Keita du comité syndical adressé à leur direction générale, le Ministère des Transports et des Infrastructures et l’UNTM.

Selon les membres de la section syndicale de l’aéroport, la situation qui prévaut au sein de l’aéroport du Mali Senou est en effet une situation qui est dû au rejet d’un Accord d’établissement prise lors de la 88ème Session du Conseil d’Administration au profit de l’indemnité compensatrice. « L’Indemnité Compensatrice qui désigne que toute personne ayant été relevée vs indéfiniment bénéficier des avantages du poste dont il a été relevé » Nous explique un de leur membre.

C’est pourquoi, le Comité syndical a dénoncé que cette indemnité compensatrice est absorbable et automatiquement ils se sont opposés fermement à son intégration dans l’accord d’établissement. Raison pour laquelle ils sont en désaccord avec leur administration.

Et dès lors la situation est devenue intenable entre les syndicats et l’administration de l’aéroport Senou. Et selon eux plusieurs de leurs membres ont été menacés y compris le représentant des travailleurs qui a été injustement relevé de son poste.

Ajoutent-ils que les menaces d’affectations ont été mises en exécution par le DG de l’aéroport Senou Colonel Lassina Togola dans le seul but de réduire le comité syndical au silence.

C’est pourquoi le comité syndical de l’aéroport de Senou a tenu à alerter le Secrétaire General de l’UNTM M Yacouba Katilé par une correspondance le 12 décembre dernier des harcèlements, intimidations, chantages, menaces que les travailleurs subissent au quotidien par la direction générale des Aéroports du Mali dans le seul de les faire perdre leur poste ou d’être muté dans les aéroports de l’intérieur du Mali. Afin de prévenir toute forme d’injustice, ils ont demandé à leur camarade SG Katilé de prendre en compte leurs préoccupations et de les examiner sérieusement.

Pour cela, le comité syndical des Aéroports du Mali demande l’annulation des décisions qui relèvent le représentant des travailleurs et les membres du bureau syndical. Et il demande la démission du DGA qui est porteur du projet et le rejet de notre Accord d’Établissement et enfin il exige l’application pure et simple de leur accord d’établissement : qui n’est qu’une gratification de rendement du personnel.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

