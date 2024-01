Concours ISESCO-2024 : L’étape nationale validée

Ils seront trois jeunes entrepreneurs, Baba Djibo, Drissa Doumbia et Daouda Sow, à représenter le Mali au concours international d’entreprenariat jeune, de l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture (Isesco), en mai 2024 à Azerbaïdjan. L’étape nationale qui a vu gagner les trois meilleurs projets d’entreprenariat a eu lieu à Bamako en fin décembre 2023.

La semaine dernière s’est déroulé à Sotuba (Bamako), le concours de pitch (plaidoirie) niveau national, du concours international de l’Isesco, sous le leadership de Donilab. Ils étaient 10 jeunes entrepreneurs sélectionnés sur appel à candidature.

Après leur sélection, ils ont suivi plusieurs formations de la part de Donilab avant le concours national. Devant un jury d’experts et de professionnels, les postulants ont eu droit à cinq minutes pour présenter leur projet.

Sur des bases du projet le plus utile communautairement et le plus innovant, trois jeunes ont été choisis pour représenter le Mali au niveau international à Azerbaïdjan en mai 2024. Il s’agit de Baba Djibo avec son activateur agricole, Drissa Doumbia dans l’énergie biogaz et Daouda Sow dans l’incubation et la communication. Ces jeunes vont continuer d’autres formations d’ici mai 2024 pour le niveau international, a fait savoir le responsable-formation de Donilab, Ali Kouma.

“Nous allons mettre en place un programme spécial pour les préparer au mieux pour qu’ils puissent dignement représenter le Mali. Nous allons investir davantage pour que leurs projets puissent avoir un niveau où ils pourront valablement représenter le Mali face aux autres”, a promis le responsable formation de Donilab.

Ce niveau national permettra de prendre en charge le voyage sur Azerbaïdjan et là-bas, l’équipe gagnante remportera 30 000 dollars. Une vingtaine de pays prendront part à ce concours, a-t-il fait savoir.

Drissa Doumbia présentera un projet qui constituera à transformer des déchets biodégradables et des déchets d’animaux en énergie et du gaz. Les déchets après utilisation, ont directement une composition d’engrais organique pour les champs maraichers et autres. L’installation, dit-il, varie entre 110 000 et 400 000 F CFA. “La plus grande installation peut prendre deux familles”, a-t-il confié.

Koureichy Cissé

