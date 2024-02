Conseil d’administration de l’ANADEB : La dynamique de promotion des bioénergies maintenue pour contribuer à l’indépendance énergétique du Mali

L’Agence nationale de développement des biocarburants (ANADEB) a tenu la 18e session ordinaire de son Conseil d’administration (CA) hier mardi 30 janvier 2024 à Bamako. Elle a été dirigée par le président du CA (PCA), M. Guichma Ag Hakaily, et en présence du Directeur général de l’Anadeb, M. Abdoulaye Kaya.

Cette session a permis aux administrateurs d’analyser et de valider le rapport annuel d’activités et celui de l’exécution du budget 2023. Ils ont également analysé l’état de la mise en œuvre des recommandations de la 17e session du Conseil d’administration. Les administrateurs ont aussi examiné et validé le programme de travail et le budget annuel de 2024 tout en formulant des recommandations à l’attention de la Direction générale. Le budget programme de cette année a été arrêté à 16 milliards de F Cfa.

«Chacun d’entre vous devrait, dans son domaine de compétence, soutenir les efforts de la Direction générale pour la mise en œuvre des orientations», a exhorté le PCA de l’Anadeb, M. Guichma Ag Hakaily, en insistant sur les effets du changement climatique auxquels notre pays fait face. A l’ouverture de la session, il avait appelé les administrateurs à examiner les documents soumis à leur appréciation «sans aucune complaisance» afin de formuler des recommandations pertinentes devant permettre à la Direction générale de «consolider les acquis et d’accomplir des missions confiées à l’agence par les plus hautes autorités de la Transition».

Quant au Directeur général, M. Aboubacar Kaya, il a manifesté sa reconnaissance à tous les partenaires de l’agence pour leur contribution visant à faire de l’Anadeb le pilier de la bioénergie au Mali. «Les bioénergies, à travers ces différentes filières (huile de jatropha, le biogaz, le bioéthanol et les briquettes combustibles), ne seront pas en marge de cette dynamique imprimée par les plus hautes autorités de la Transition», a-t-il assuré. «L’énorme défi énergétique auquel fait face notre pays et le besoin urgent de satisfaire les demandes d’électricité croissantes des populations urbaine et rurale nous impose à trouver et à développer des alternatives locales, durables et réalisables par nous-mêmes», a ajouté M. Kaya.

«L’Anadeb, dans sa mission de promouvoir les bioénergies sur toute l’étendue du territoire national, se doit de jouer pleinement sa partition dans le développement économique, social et environnemental des populations à travers la mise en œuvre des actions contribuant à l’indépendance énergétique, la création d’emplois, de richesse et la préservation de l’environnement», a souligné le DG de l’agence. Il faut noter que cette 18e session du CA de l’Anadeb a été rehaussée par la présence de plusieurs partenaires internationaux dont, entre autres, le Brésil, l’Inde, Maroc, PNUD, la SNV, le projet Mérite et l’Alliance malienne pour la cuisson propre qui ont salué les progrès réalisés par M. Kaya et son équipe.

Créée par l’Ordonnance N°09-006/P-RM du 4 mars 2009, l’Agence nationale de développement des biocarburants (ANADEB) est un Établissement public à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est rattachée au ministère de l’Energie et de l’Eau. Elle a pour mission principale de promouvoir les biocarburants/bioénergies sur toute l’étendue du territoire. Sa vision est de contribuer au bien-être social et de développer une économie circulaire (notamment en milieu rural) à travers les bioénergies dans la perspective du développement durable.

Sory Diakité

